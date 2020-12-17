Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (17.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 17 грудня в Україні зафіксовано 12047 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 594, медпрацівників – 535). Кількість активних хворих становить 367 399 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
2997
|
|
252
|
|
12939
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
65561
|
|
41733
|
|
23828
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
931751
|
|
548356
|
|
15996
|
|
5167122
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
96672
|
випадків
|
Вінницька область –
|
20319
|
випадків
|
Волинська область –
|
29390
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
50894
|
випадків
|
Донецька область –
|
30896
|
випадків
|
Житомирська область –
|
35157
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
26685
|
випадків
|
Запорізька область –
|
44693
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
41356
|
випадків
|
Київська область –
|
50666
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
7515
|
випадків
|
Луганська область –
|
8359
|
випадків
|
Львівська область –
|
55291
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
25287
|
випадків
|
Одеська область –
|
61038
|
випадків
|
Полтавська область –
|
30783
|
випадків
|
Рівненська область –
|
37417
|
випадків
|
Сумська область –
|
36599
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
31874
|
випадків
|
Харківська область –
|
63732
|
випадків
|
Херсонська область –
|
14858
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
35632
|
випадків
|
Черкаська область –
|
33254
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
37467
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
25917
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1512), Одеській (1064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19