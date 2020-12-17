Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (17.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 17 грудня в Україні зафіксовано 12047 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 594, медпрацівників – 535). Кількість активних хворих становить 367 399 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2997 летальних випадків – 252 одужало (особи) – 12939 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 65561 методом ПЛР — 41733 методом ІФА — 23828 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 931751 одужало (особи) – 548356 летальних випадків – 15996 проведено ПЛР-тестувань – 5167122

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 96672 випадків Вінницька область – 20319 випадків Волинська область – 29390 випадків Дніпропетровська область – 50894 випадків Донецька область – 30896 випадків Житомирська область – 35157 випадків Закарпатська область – 26685 випадків Запорізька область – 44693 випадків Івано-Франківська область – 41356 випадків Київська область – 50666 випадків Кіровоградська область – 7515 випадків Луганська область – 8359 випадків Львівська область – 55291 випадків Миколаївська область – 25287 випадків Одеська область – 61038 випадків Полтавська область – 30783 випадків Рівненська область – 37417 випадків Сумська область – 36599 випадків Тернопільська область – 31874 випадків Харківська область – 63732 випадків Херсонська область – 14858 випадків Хмельницька область – 35632 випадків Черкаська область – 33254 випадків Чернівецька область – 37467 випадків Чернігівська область – 25917 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1512), Одеській (1064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.