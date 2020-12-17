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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (17.12.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 17 грудня в Україні зафіксовано 12047 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 594, медпрацівників – 535). Кількість активних хворих становить 367 399 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2997
  • летальних випадків –

252
  • одужало (особи) –

12939

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

65561
  • методом ПЛР —

41733
  • методом ІФА —

23828

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

931751
  • одужало (особи) –

548356
  • летальних випадків –

15996
  • проведено ПЛР-тестувань –

5167122

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

96672

випадків

Вінницька область –

20319

випадків

Волинська область –

29390

випадків

Дніпропетровська область –

50894

випадків

Донецька область –

30896

випадків

Житомирська область –

35157

випадків

Закарпатська область –

26685

випадків

Запорізька область –

44693

випадків

Івано-Франківська область –

41356

випадків

Київська область –

50666

випадків

Кіровоградська область –

7515

випадків

Луганська область –

8359

випадків

Львівська область –

55291

випадків

Миколаївська область –

25287

випадків

Одеська область –

61038

випадків

Полтавська область –

30783

випадків

Рівненська область –

37417

випадків

Сумська область –

36599

випадків

Тернопільська область –

31874

випадків

Харківська область –

63732

випадків

Херсонська область –

14858

випадків

Хмельницька область –

35632

випадків

Черкаська область –

33254

випадків

Чернівецька область –

37467

випадків

Чернігівська область –

25917

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1512), Одеській (1064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ  за номером 0 800 60 20 19

 

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