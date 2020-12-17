Максим Степанов: МОЗ розробило Національний план впровадження вакцини проти COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України розробило Національний план впровадження вакцини проти COVID-19 і проведення масової вакцинації. Затвердити його планується до кінця цього тижня. Про це під час онлайн-брифінгу заявив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Ми маємо затвердити такий документ, щоб прибрати будь-які маніпуляції стосовно того, що Україна нібито не готова до вакцинації. Ми прорахували кожен крок у наших подальших діях, аби всі громадяни мали доступ до вакцини, а вакцинація проходила згідно з планом, який ми розробили", — зазначив Максим Степанов.

За підрахунками МОЗ, в Україні першочергової вакцинації потребують приблизно 21 млн громадян, які відносяться до груп ризику. Передусім щеплення будуть проводитися медичним працівникам, військовослужбовцям ЗСУ, які беруть участь в ООС, працівникам соціальної сфери, особам, які перебувають у закладах із надання довгострокового догляду та підтримки (інтернатах, будинках для осіб похилого віку тощо) та персоналу відповідних закладів.

Міністр уточнив, що вакцинацію будуть проводити на базі існуючих кабінетів щеплень. Станом на грудень 2020 року в Україні їх нараховується 11 346. Крім цього, передбачається створення мобільних бригад для проведення щеплень. За умови забезпечення всіма необхідними засобами для здійснення вакцинації вони будуть здійснювати приблизно 190 тис. щеплень на тиждень.

Також щеплення будуть проводитися через мережу сімейних лікарів. Станом на 15 грудня 2020 року до надання медичної допомоги в усіх регіонах України було залучено 23 795 лікарів первинної медичної допомоги.

Стосовно спроможності холодового ланцюга для зберігання вакцин із вимогами зберігання від -60°C до -80°C Максим Степанов повідомив, що, окрім державних підприємств, будуть залучені приватні компанії.

"Різні вакцини мають різний холодовий ланцюг зберігання, тому ми опрацьовуємо всі етапи логістики, в який спосіб вони будуть доставлятися. Мета, щоб жодна доза вакцини не була втрачена", — підкреслив очільник МОЗ.

Що стосується фінансування вакцинації, то Максим Степанов зазначив, що, за розрахунками МОЗ, для цього необхідно 15,1 млрд грн. Але наразі у бюджеті 2021 року закладено лише 2,6 млрд грн. Тому МОЗ в екстреному порядку шукає шляхи отримання коштів на придбання вакцин проти коронавірусної хвороби. Очікується, що буде акумульовано до 2,3 млрд грн.

Міністр охорони здоров'я також додав, що план вакцинації може змінюватись або доповнюватись у процесі його реалізації.

Нагадаємо, що завдяки ініціативі COVAX Україна отримає приблизно 8 млн доз вакцини проти COVID-19. Перші поставки вакцини очікуються наприкінці першого кварталу — початку другого кварталу 2021 року. Крім того, МОЗ веде переговори з усіма топкомпаніями-виробниками вакцини, які завершили третю фінальну стадію її випробування.

МОЗ України