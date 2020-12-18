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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 18 грудня в Україні зафіксовано 12630 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 620, медпрацівників – 552). Кількість активних хворих становить 366 903 особи.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2904
  • летальних випадків –

260
  • одужало (особи) –

12866

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

68759
  • методом ПЛР —

42340
  • методом ІФА —

26419

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

944381
  • одужало (особи) –

561222
  • летальних випадків –

16256
  • проведено ПЛР-тестувань –

5209462

 

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

98330

випадків

Вінницька область –

20578

випадків

Волинська область –

29817

випадків

Дніпропетровська область –

51401

випадків

Донецька область –

31449

випадків

Житомирська область –

35662

випадків

Закарпатська область –

26855

випадків

Запорізька область –

45715

випадків

Івано-Франківська область –

41644

випадків

Київська область –

51588

випадків

Кіровоградська область –

7621

випадків

Луганська область –

8533

випадків

Львівська область –

55860

випадків

Миколаївська область –

25826

випадків

Одеська область –

61963

випадків

Полтавська область –

31097

випадків

Рівненська область –

37840

випадків

Сумська область –

37157

випадків

Тернопільська область –

32089

випадків

Харківська область –

64237

випадків

Херсонська область –

15151

випадків

Хмельницька область –

36027

випадків

Черкаська область –

33837

випадків

Чернівецька область –

37695

випадків

Чернігівська область –

26409

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1658), Запорізькій (1022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях.

МОЗ України

 
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