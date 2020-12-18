Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 18 грудня в Україні зафіксовано 12630 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 620, медпрацівників – 552). Кількість активних хворих становить 366 903 особи.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2904 летальних випадків – 260 одужало (особи) – 12866 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 68759 методом ПЛР — 42340 методом ІФА — 26419 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 944381 одужало (особи) – 561222 летальних випадків – 16256 проведено ПЛР-тестувань – 5209462

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 98330 випадків Вінницька область – 20578 випадків Волинська область – 29817 випадків Дніпропетровська область – 51401 випадків Донецька область – 31449 випадків Житомирська область – 35662 випадків Закарпатська область – 26855 випадків Запорізька область – 45715 випадків Івано-Франківська область – 41644 випадків Київська область – 51588 випадків Кіровоградська область – 7621 випадків Луганська область – 8533 випадків Львівська область – 55860 випадків Миколаївська область – 25826 випадків Одеська область – 61963 випадків Полтавська область – 31097 випадків Рівненська область – 37840 випадків Сумська область – 37157 випадків Тернопільська область – 32089 випадків Харківська область – 64237 випадків Херсонська область – 15151 випадків Хмельницька область – 36027 випадків Черкаська область – 33837 випадків Чернівецька область – 37695 випадків Чернігівська область – 26409 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1658), Запорізькій (1022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях.

МОЗ України