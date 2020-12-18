Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (18.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 18 грудня в Україні зафіксовано 12630 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 620, медпрацівників – 552). Кількість активних хворих становить 366 903 особи.
|
Також за останню добу:
|
|
2904
|
|
260
|
|
12866
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
68759
|
|
42340
|
|
26419
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
944381
|
|
561222
|
|
16256
|
|
5209462
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
98330
|
випадків
|
Вінницька область –
|
20578
|
випадків
|
Волинська область –
|
29817
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
51401
|
випадків
|
Донецька область –
|
31449
|
випадків
|
Житомирська область –
|
35662
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
26855
|
випадків
|
Запорізька область –
|
45715
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
41644
|
випадків
|
Київська область –
|
51588
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
7621
|
випадків
|
Луганська область –
|
8533
|
випадків
|
Львівська область –
|
55860
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
25826
|
випадків
|
Одеська область –
|
61963
|
випадків
|
Полтавська область –
|
31097
|
випадків
|
Рівненська область –
|
37840
|
випадків
|
Сумська область –
|
37157
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
32089
|
випадків
|
Харківська область –
|
64237
|
випадків
|
Херсонська область –
|
15151
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
36027
|
випадків
|
Черкаська область –
|
33837
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
37695
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
26409
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1658), Запорізькій (1022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях.
МОЗ України