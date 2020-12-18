Максим Степанов: За ініціативою МОЗ спрощено процес закупівлі лікарських засобів для лікування COVID-19 (18.12.20)

Кабінет Міністрів за ініціативою МОЗ дозволив медичним закладам закуповувати ліки, які не входять до Національного переліку основних лікарських засобів, проте необхідні для лікування коронавірусної хвороби. Про це під час щоденного онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

«Ми продовжуємо вносити зміни в нормативно-правові документи, які регулюють, зокрема, сферу охорони здоров'я. Цього тижня за ініціативою МОЗ було ухвалено декілька важливих документів, які напряму впливають на якість надання медичної допомоги. Зокрема, внесено зміни в постанову, яка регулює закупівлі лікарських засобів. Ми надали змогу нашим лікарням закуповувати лікарські засоби, які не входять до Національного переліку основних лікарських засобів», — зазначив Максим Степанов.

За словами Міністра, ці зміни дозволяють оперативно закуповувати лікарські препарати для лікування COVID-19.

«Це дуже важливо. Тому що діючий в Україні протокол лікування коронавірусної інфекції є досить динамічним. Його методи та підходи постійно змінюються відповідно до результатів, які отримуються під час лікування хворих на COVID-19», — пояснив очільник МОЗ.

Зазначимо, Кабінет Міністрів також звільнив від оподаткування ПДВ операції із ввезення на територію України тест-систем для кількісного виявлення антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 різними методами та обладнання для проведення лабораторної діагностики.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України розробило Національний план впровадження вакцини проти COVID-19 і проведення масової вакцинації.

МОЗ України