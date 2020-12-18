Будівництво нового онкоцентру у Харкові – проект національного масштабу

Цього року у Харкові розпочалось будівництво нового онкоценру, який має стати опорним ще для декількох областей. Але місцева влада не може самотужки впоратись з фінансуванням будівництва. Тому Уряд виділив окрему субвенцію на цей проект. Сьогодні будівництво онкоцентру відвідав Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Існуюче приміщення онкоцентру у Харкові не ремонтувалось понад 40 років. Матеріально-технічна база та обладнання лікарні давно застарілі. На весь центр працює один ліфт у хірургічному корпусі. При цьому щороку в онкоцентрі лікується 15 тисяч пацієнтів.

На теперішній час проводяться роботи з закладки фундаменту. Проект забудови становить 12,4 тисячі квадратних метрів. Орієнтовна вартість проекту понад 2 млрд грн. Проект нового центру розроблений за європейськими стандартами, що дозволяє при невеликому збільшенні ліжкомісць лікувати вдвічі більше пацієнтів, ніж раніше.

Оскільки фінансові можливості області обмежені, цього року ОДА звернулася до Президента та до Уряду. У листопаді Кабінетом Міністрів була виділена субвенція в розмірі 100 млн грн. Очікується, що за цей кошт буде зведено металевий каркас та бетонні конструкції нової будівлі вже в наступному році. Субвенція перехідна. Отже будівництво буде продовжено.

«Будівництво нового онкоцентру – проект національного масштабу. І реалізувати його можна тільки у співпраці державного та місцевого бюджетів. Наразі 100 млн грн субвенції, які надійшли у листопаді до місцевого бюджету на цей проект, достатньо, щоб підтримувати темп робіт», – наголосив Олексій Чернишов.

Харківський центр онкології – є опорним, який буде покривати також сусідні області, у тому числі Донецьку та Луганську області.

Міністерство розвитку громад та територій України