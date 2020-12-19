Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (19.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 грудня в Україні зафіксовано 11742 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 547, медпрацівників – 481). Кількість активних хворих становить 365 118 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
2865
|
|
213
|
|
13314
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
60089
|
|
39258
|
|
20831
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
956123
|
|
574536
|
|
16469
|
|
5248720
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
99694
|
випадків
|
Вінницька область –
|
20781
|
випадків
|
Волинська область –
|
30197
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
52068
|
випадків
|
Донецька область –
|
31929
|
випадків
|
Житомирська область –
|
36061
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
27003
|
випадків
|
Запорізька область –
|
46544
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
41798
|
випадків
|
Київська область –
|
52415
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
7707
|
випадків
|
Луганська область –
|
8640
|
випадків
|
Львівська область –
|
56442
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
26260
|
випадків
|
Одеська область –
|
63124
|
випадків
|
Полтавська область –
|
31433
|
випадків
|
Рівненська область –
|
38315
|
випадків
|
Сумська область –
|
37612
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
32235
|
випадків
|
Харківська область –
|
64792
|
випадків
|
Херсонська область –
|
15449
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
36360
|
випадків
|
Черкаська область –
|
34451
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
37949
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
26864
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1364), Одеській (1161), Запорізькій (829), Київській (827) та Дніпропетровській (667) областях.
МОЗ України