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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (19.12.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 грудня в Україні зафіксовано 11742 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 547, медпрацівників – 481). Кількість активних хворих становить 365 118 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2865
  • летальних випадків –

213
  • одужало (особи) –

13314

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

60089
  • методом ПЛР —

39258
  • методом ІФА —

20831

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

956123
  • одужало (особи) –

574536
  • летальних випадків –

16469
  • проведено ПЛР-тестувань –

5248720

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

99694

випадків

Вінницька область –

20781

випадків

Волинська область –

30197

випадків

Дніпропетровська область –

52068

випадків

Донецька область –

31929

випадків

Житомирська область –

36061

випадків

Закарпатська область –

27003

випадків

Запорізька область –

46544

випадків

Івано-Франківська область –

41798

випадків

Київська область –

52415

випадків

Кіровоградська область –

7707

випадків

Луганська область –

8640

випадків

Львівська область –

56442

випадків

Миколаївська область –

26260

випадків

Одеська область –

63124

випадків

Полтавська область –

31433

випадків

Рівненська область –

38315

випадків

Сумська область –

37612

випадків

Тернопільська область –

32235

випадків

Харківська область –

64792

випадків

Херсонська область –

15449

випадків

Хмельницька область –

36360

випадків

Черкаська область –

34451

випадків

Чернівецька область –

37949

випадків

Чернігівська область –

26864

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1364), Одеській (1161), Запорізькій (829), Київській (827) та Дніпропетровській (667) областях.

МОЗ України

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