Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (19.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 грудня в Україні зафіксовано 11742 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 547, медпрацівників – 481). Кількість активних хворих становить 365 118 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2865 летальних випадків – 213 одужало (особи) – 13314 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 60089 методом ПЛР — 39258 методом ІФА — 20831 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 956123 одужало (особи) – 574536 летальних випадків – 16469 проведено ПЛР-тестувань – 5248720

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 99694 випадків Вінницька область – 20781 випадків Волинська область – 30197 випадків Дніпропетровська область – 52068 випадків Донецька область – 31929 випадків Житомирська область – 36061 випадків Закарпатська область – 27003 випадків Запорізька область – 46544 випадків Івано-Франківська область – 41798 випадків Київська область – 52415 випадків Кіровоградська область – 7707 випадків Луганська область – 8640 випадків Львівська область – 56442 випадків Миколаївська область – 26260 випадків Одеська область – 63124 випадків Полтавська область – 31433 випадків Рівненська область – 38315 випадків Сумська область – 37612 випадків Тернопільська область – 32235 випадків Харківська область – 64792 випадків Херсонська область – 15449 випадків Хмельницька область – 36360 випадків Черкаська область – 34451 випадків Чернівецька область – 37949 випадків Чернігівська область – 26864 випадків