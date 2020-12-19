Уряд за ініціативою МОЗ затвердив нові критерії виклику “екстренки”

Кабінет Міністрів України за ініціативою МОЗ затвердив нові критерії виклику екстреної медичної допомоги. Про це повідомила перша заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Садов'як.

“Для якісної роботи екстреної медичної допомоги дуже важливо забезпечити кожну хвилину взаємодії пацієнта із закладом охорони здоров’я — від моменту звернення до його госпіталізації. Саме тому 16.12.2020 була прийнята постанова уряду “Про норматив прибуття бригад екстреної медичної допомоги на місце події”, завдяки якій ми зможемо реалізувати нові підходи до принципів надання екстреної медичної допомоги”, — зазначила вона.

За словами Ірини Садов'як, документом, зокрема, відмінено розподіл громадян України на “сільських” та “міських”, адже невідкладні стани протікають однаково як у жителів села, так і міста. Відтепер цільовий час доїзду бригади ЕМД визначатиметься не за територіальною належністю, а за пріоритетністю стану пацієнта. Документ визначає чотири категорії викликів: “критичні”, “екстрені”, “неекстрені” та “непрофільні”.

Згідно з новими нормативами, “критичним” вважається виклик, якщо є загроза життю хворого (зупинка дихання, масивна кровотеча тощо). У цьому разі бригада екстреної медичної допомоги повинна доїхати до пацієнта протягом 10 хвилин.

“Екстреним” визначено виклик, коли несвоєчасне надання медичної допомоги може призвести до різкого погіршення стану пацієнта (наприклад, порушення свідомості, ознаки інфаркту чи інсульту). При такому стані час доїзду бригади ЕМД повинен становити до 20 хвилин.



До “неекстрених”, за словами Ірини Садов’як, віднесено виклики, коли пацієнт не знаходиться у невідкладному стані, проте потребує огляду медичним працівником (наприклад, підвищення артеріального тиску, яке не несе загрози, або підозра на пневмонію тощо). У таких випадках пацієнту порекомендують звернутися до сімейного лікаря чи до найближчого відділення невідкладної медичної допомоги, або таке звернення може бути передане до чергового центру первинної медико-санітарної допомоги відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Якщо така можливість відсутня, то до пацієнта відправлять бригаду ЕМД, яка не виконує “критичні” чи “екстрені” виклики.

До “непрофільних” викликів віднесено такі, що не передбачають огляд медичним працівником або невластиві для системи екстреної медичної допомоги. У такому разі пацієнту може бути надано дистанційну консультацію чи його скерують до сімейного лікаря.

“Для того, щоб все працювало як злагоджений механізм, лише запровадження таких нормативів та їх виконання недостатньо. Для цього також важливо покращити матеріальну базу станцій невідкладної медичної допомоги. МОЗ продовжує роботу у цьому напрямі. Наразі ми очікуємо завершення процедури закупівлі автомобілів для станцій невідкладної допомоги, це дасть змогу нашим бригадам виконувати запроваджені нормативи”, — додала перша заступниця міністра охорони здоров’я.



Нагадаємо, з 1 липня 2020 року МОЗ збільшило тарифний пакет із надання екстреної медичної допомоги. Міністерство також ініціювало збільшення тарифів на екстрену медичну допомогу у 2021 році.

МОЗ України