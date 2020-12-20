Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (20.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 грудня в Україні зафіксовано 8325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 443, медпрацівників – 306).
|
Також за останню добу:
|
|
3037
|
|
116
|
|
6626
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
39941
|
|
32234
|
|
7707
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
964448
|
|
581162
|
|
16585
|
|
5280954
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
100450
|
випадків
|
Вінницька область –
|
20956
|
випадків
|
Волинська область –
|
30457
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
52557
|
випадків
|
Донецька область –
|
32255
|
випадків
|
Житомирська область –
|
36401
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
27098
|
випадків
|
Запорізька область –
|
47219
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
41938
|
випадків
|
Київська область –
|
53007
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
7785
|
випадків
|
Луганська область –
|
8759
|
випадків
|
Львівська область –
|
56763
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
26631
|
випадків
|
Одеська область –
|
63938
|
випадків
|
Полтавська область –
|
31577
|
випадків
|
Рівненська область –
|
38536
|
випадків
|
Сумська область –
|
37994
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
32392
|
випадків
|
Харківська область –
|
65312
|
випадків
|
Херсонська область –
|
15653
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
36755
|
випадків
|
Черкаська область –
|
34731
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
38152
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
27132
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (814), м. Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19