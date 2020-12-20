20. 12. 2020
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (20.12.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 грудня в Україні зафіксовано 8325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 443, медпрацівників – 306).

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

3037
  • летальних випадків –

116
  • одужало (особи) –

6626

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

39941
  • методом ПЛР —

32234
  • методом ІФА —

7707

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

964448
  • одужало (особи) –

581162
  • летальних випадків –

16585
  • проведено ПЛР-тестувань –

5280954

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

100450

випадків

Вінницька область –

20956

випадків

Волинська область –

30457

випадків

Дніпропетровська область –

52557

випадків

Донецька область –

32255

випадків

Житомирська область –

36401

випадків

Закарпатська область –

27098

випадків

Запорізька область –

47219

випадків

Івано-Франківська область –

41938

випадків

Київська область –

53007

випадків

Кіровоградська область –

7785

випадків

Луганська область –

8759

випадків

Львівська область –

56763

випадків

Миколаївська область –

26631

випадків

Одеська область –

63938

випадків

Полтавська область –

31577

випадків

Рівненська область –

38536

випадків

Сумська область –

37994

випадків

Тернопільська область –

32392

випадків

Харківська область –

65312

випадків

Херсонська область –

15653

випадків

Хмельницька область –

36755

випадків

Черкаська область –

34731

випадків

Чернівецька область –

38152

випадків

Чернігівська область –

27132

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  Одеській (814), м. Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ  за номером 0 800 60 20 19

 

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