Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (20.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 грудня в Україні зафіксовано 8325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 443, медпрацівників – 306).

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 3037 летальних випадків – 116 одужало (особи) – 6626 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 39941 методом ПЛР — 32234 методом ІФА — 7707 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 964448 одужало (особи) – 581162 летальних випадків – 16585 проведено ПЛР-тестувань – 5280954

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 100450 випадків Вінницька область – 20956 випадків Волинська область – 30457 випадків Дніпропетровська область – 52557 випадків Донецька область – 32255 випадків Житомирська область – 36401 випадків Закарпатська область – 27098 випадків Запорізька область – 47219 випадків Івано-Франківська область – 41938 випадків Київська область – 53007 випадків Кіровоградська область – 7785 випадків Луганська область – 8759 випадків Львівська область – 56763 випадків Миколаївська область – 26631 випадків Одеська область – 63938 випадків Полтавська область – 31577 випадків Рівненська область – 38536 випадків Сумська область – 37994 випадків Тернопільська область – 32392 випадків Харківська область – 65312 випадків Херсонська область – 15653 випадків Хмельницька область – 36755 випадків Черкаська область – 34731 випадків Чернівецька область – 38152 випадків Чернігівська область – 27132 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (814), м. Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.