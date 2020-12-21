Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (21.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 21 грудня в Україні зафіксовано 6545 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 292, медпрацівників – 236). Кількість активних хворих становить 368 060 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1766 летальних випадків – 80 одужало (особи) – 5106 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 26839 методом ПЛР — 22149 методом ІФА — 4690 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 970993 одужало (особи) – 586268 летальних випадків – 16665 проведено ПЛР-тестувань – 5303103

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 101123 випадки Вінницька область – 21035 випадків Волинська область – 30773 випадки Дніпропетровська область – 53155 випадків Донецька область – 32513 випадків Житомирська область – 36774 випадки Закарпатська область – 27195 випадків Запорізька область – 47789 випадків Івано-Франківська область – 42026 випадків Київська область – 53463 випадки Кіровоградська область – 7817 випадків Луганська область – 8900 випадків Львівська область – 56953 випадки Миколаївська область – 27017 випадків Одеська область – 64589 випадків Полтавська область – 31961 випадок Рівненська область – 38656 випадків Сумська область – 38170 випадків Тернопільська область – 32498 випадків Харківська область – 65414 випадків Херсонська область – 15814 випадків Хмельницька область – 36814 випадків Черкаська область – 34945 випадків Чернівецька область – 38363 випадки Чернігівська область – 27236 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19

МОЗ України