Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (21.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 21 грудня в Україні зафіксовано 6545 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 292, медпрацівників – 236). Кількість активних хворих становить 368 060 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
1766
|
|
80
|
|
5106
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
26839
|
|
22149
|
|
4690
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
970993
|
|
586268
|
|
16665
|
|
5303103
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
101123
|
випадки
|
Вінницька область –
|
21035
|
випадків
|
Волинська область –
|
30773
|
випадки
|
Дніпропетровська область –
|
53155
|
випадків
|
Донецька область –
|
32513
|
випадків
|
Житомирська область –
|
36774
|
випадки
|
Закарпатська область –
|
27195
|
випадків
|
Запорізька область –
|
47789
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
42026
|
випадків
|
Київська область –
|
53463
|
випадки
|
Кіровоградська область –
|
7817
|
випадків
|
Луганська область –
|
8900
|
випадків
|
Львівська область –
|
56953
|
випадки
|
Миколаївська область –
|
27017
|
випадків
|
Одеська область –
|
64589
|
випадків
|
Полтавська область –
|
31961
|
випадок
|
Рівненська область –
|
38656
|
випадків
|
Сумська область –
|
38170
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
32498
|
випадків
|
Харківська область –
|
65414
|
випадків
|
Херсонська область –
|
15814
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
36814
|
випадків
|
Черкаська область –
|
34945
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
38363
|
випадки
|
Чернігівська область –
|
27236
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19
МОЗ України