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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (21.12.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 21 грудня в Україні зафіксовано 6545 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 292, медпрацівників – 236). Кількість активних хворих становить 368 060 осіб.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –

1766
  • летальних випадків –

80
  • одужало (особи) –

5106

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

26839
  • методом ПЛР —

22149
  • методом ІФА —

4690

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

970993
  • одужало (особи) –

586268
  • летальних випадків –

16665
  • проведено ПЛР-тестувань –

5303103

 

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

101123

випадки

Вінницька область –

21035

випадків

Волинська область –

30773

випадки

Дніпропетровська область –

53155

випадків

Донецька область –

32513

випадків

Житомирська область –

36774

випадки

Закарпатська область –

27195

випадків

Запорізька область –

47789

випадків

Івано-Франківська область –

42026

випадків

Київська область –

53463

випадки

Кіровоградська область –

7817

випадків

Луганська область –

8900

випадків

Львівська область –

56953

випадки

Миколаївська область –

27017

випадків

Одеська область –

64589

випадків

Полтавська область –

31961

випадок

Рівненська область –

38656

випадків

Сумська область –

38170

випадків

Тернопільська область –

32498

випадків

Харківська область –

65414

випадків

Херсонська область –

15814

випадків

Хмельницька область –

36814

випадків

Черкаська область –

34945

випадків

Чернівецька область –

38363

випадки

Чернігівська область –

27236

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (673), Одеській (651), Дніпропетровській (598), Запорізькій (570) та Київській (456) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ  за номером 0 800 60 20 19

МОЗ України

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