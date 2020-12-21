Максим Степанов повідомив про реалізацію Програми медичних гарантій у 2021 році

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов доручив відповідним органам внести зміни до ряду постанов Кабінету Міністрів України, зокрема щодо Програми медичних гарантій на 2021 рік. Про це він повідомив під час щоденного онлайн-брифінгу.

“Зараз ведеться відповідна робота в цьому напрямі, зокрема в Міністерстві охорони здоров'я. Розроблений відповідний проєкт постанови та направлений на погодження з усіма сторонами, згідно з регламентом. Впевнений, що буде підтриманий саме такий варіант”, — підкреслив очільник МОЗ.

За словами Міністра, в подальшому необхідно продовжити договір між Національною службою здоров'я України і лікарнями до 31 березня 2021 року та залишити всі пакети, які існують. Для Національної служби здоров'я України буде достатньо часу на підписання і продовження цих договорів.

Окрім того, днями НСЗУ завершить виплати закладам охорони здоров’я за листопад, а в кінці місяця — за грудень. Тобто, з фінансуванням для лікарень проблем не очікується.

Нагадаємо, напередодні МОЗ підготувало проєкт Закону "Про внесення змін до Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров’я", який направлено на погодження згiдно з регламентом до органiв центральної влади. Документ передбачає встановлення мінімальної зарплати для медичних працівників з прив’язкою до прожиткового мінімуму.

МОЗ України