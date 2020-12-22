Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (22.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 грудня в Україні зафіксовано 8513 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 415, медпрацівників – 368). Кількість активних хворих становить 362 321 особа.
|
Також за останню добу:
|
|
1318
|
|
232
|
|
14020
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
46696
|
|
26341
|
|
20355
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
979506
|
|
600288
|
|
16897
|
|
5307601
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
102282
|
випадків
|
Вінницька область –
|
21145
|
випадків
|
Волинська область –
|
31138
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
54147
|
випадків
|
Донецька область –
|
32760
|
випадків
|
Житомирська область –
|
36810
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
27303
|
випадків
|
Запорізька область –
|
48454
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
42090
|
випадків
|
Київська область –
|
54022
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
7861
|
випадків
|
Луганська область –
|
8994
|
випадків
|
Львівська область –
|
57401
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
27479
|
випадків
|
Одеська область –
|
65503
|
випадків
|
Полтавська область –
|
32506
|
випадків
|
Рівненська область –
|
38920
|
випадків
|
Сумська область –
|
38321
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
32579
|
випадків
|
Харківська область –
|
65652
|
випадків
|
Херсонська область –
|
15973
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
36840
|
випадків
|
Черкаська область –
|
35413
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
38555
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
27358
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19