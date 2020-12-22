Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (22.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 грудня в Україні зафіксовано 8513 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 415, медпрацівників – 368). Кількість активних хворих становить 362 321 особа.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1318 летальних випадків – 232 одужало (особи) – 14020 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 46696 методом ПЛР — 26341 методом ІФА — 20355 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 979506 одужало (особи) – 600288 летальних випадків – 16897 проведено ПЛР-тестувань – 5307601

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 102282 випадків Вінницька область – 21145 випадків Волинська область – 31138 випадків Дніпропетровська область – 54147 випадків Донецька область – 32760 випадків Житомирська область – 36810 випадків Закарпатська область – 27303 випадків Запорізька область – 48454 випадків Івано-Франківська область – 42090 випадків Київська область – 54022 випадків Кіровоградська область – 7861 випадків Луганська область – 8994 випадків Львівська область – 57401 випадків Миколаївська область – 27479 випадків Одеська область – 65503 випадків Полтавська область – 32506 випадків Рівненська область – 38920 випадків Сумська область – 38321 випадків Тернопільська область – 32579 випадків Харківська область – 65652 випадків Херсонська область – 15973 випадків Хмельницька область – 36840 випадків Черкаська область – 35413 випадків Чернівецька область – 38555 випадків Чернігівська область – 27358 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.