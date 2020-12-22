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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (22.12.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 грудня в Україні зафіксовано 8513 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 415, медпрацівників – 368). Кількість активних хворих становить 362 321 особа.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1318
  • летальних випадків –

232
  • одужало (особи) –

14020

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

46696
  • методом ПЛР —

26341
  • методом ІФА —

20355

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

979506
  • одужало (особи) –

600288
  • летальних випадків –

16897
  • проведено ПЛР-тестувань –

5307601

 

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

102282

випадків

Вінницька область –

21145

випадків

Волинська область –

31138

випадків

Дніпропетровська область –

54147

випадків

Донецька область –

32760

випадків

Житомирська область –

36810

випадків

Закарпатська область –

27303

випадків

Запорізька область –

48454

випадків

Івано-Франківська область –

42090

випадків

Київська область –

54022

випадків

Кіровоградська область –

7861

випадків

Луганська область –

8994

випадків

Львівська область –

57401

випадків

Миколаївська область –

27479

випадків

Одеська область –

65503

випадків

Полтавська область –

32506

випадків

Рівненська область –

38920

випадків

Сумська область –

38321

випадків

Тернопільська область –

32579

випадків

Харківська область –

65652

випадків

Херсонська область –

15973

випадків

Хмельницька область –

36840

випадків

Черкаська область –

35413

випадків

Чернівецька область –

38555

випадків

Чернігівська область –

27358

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ  за номером 0 800 60 20 19

 

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