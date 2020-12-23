23. 12. 2020
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (23.12.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 грудня в Україні зафіксовано 10136 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 537, медпрацівників – 422). Кількість активних хворих становить 356 810 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2979
  • летальних випадків –

275
  • одужало (особи) –

15372

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

61445
  • методом ПЛР —

41219
  • методом ІФА —

20226

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

989642
  • одужало (особи) –

615660
  • летальних випадків –

17172
  • проведено ПЛР-тестувань –

5348820

 

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

103663

випадків

Вінницька область –

21259

випадків

Волинська область –

31490

випадків

Дніпропетровська область –

54625

випадків

Донецька область –

33102

випадків

Житомирська область –

36975

випадків

Закарпатська область –

27391

випадків

Запорізька область –

49341

випадків

Івано-Франківська область –

42300

випадків

Київська область –

54831

випадків

Кіровоградська область –

7949

випадків

Луганська область –

9181

випадків

Львівська область –

57906

випадків

Миколаївська область –

27970

випадків

Одеська область –

66295

випадків

Полтавська область –

32945

випадків

Рівненська область –

39251

випадків

Сумська область –

38501

випадків

Тернопільська область –

32738

випадків

Харківська область –

66243

випадків

Херсонська область –

16162

випадків

Хмельницька область –

37142

випадків

Черкаська область –

35938

випадків

Чернівецька область –

38721

випадків

Чернігівська область –

27723

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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