Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (23.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 грудня в Україні зафіксовано 10136 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 537, медпрацівників – 422). Кількість активних хворих становить 356 810 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
2979
|
|
275
|
|
15372
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
61445
|
|
41219
|
|
20226
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
989642
|
|
615660
|
|
17172
|
|
5348820
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
103663
|
випадків
|
Вінницька область –
|
21259
|
випадків
|
Волинська область –
|
31490
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
54625
|
випадків
|
Донецька область –
|
33102
|
випадків
|
Житомирська область –
|
36975
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
27391
|
випадків
|
Запорізька область –
|
49341
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
42300
|
випадків
|
Київська область –
|
54831
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
7949
|
випадків
|
Луганська область –
|
9181
|
випадків
|
Львівська область –
|
57906
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
27970
|
випадків
|
Одеська область –
|
66295
|
випадків
|
Полтавська область –
|
32945
|
випадків
|
Рівненська область –
|
39251
|
випадків
|
Сумська область –
|
38501
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
32738
|
випадків
|
Харківська область –
|
66243
|
випадків
|
Херсонська область –
|
16162
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
37142
|
випадків
|
Черкаська область –
|
35938
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
38721
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
27723
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.