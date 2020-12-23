Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (23.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 грудня в Україні зафіксовано 10136 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 537, медпрацівників – 422). Кількість активних хворих становить 356 810 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2979 летальних випадків – 275 одужало (особи) – 15372 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 61445 методом ПЛР — 41219 методом ІФА — 20226 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 989642 одужало (особи) – 615660 летальних випадків – 17172 проведено ПЛР-тестувань – 5348820

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 103663 випадків Вінницька область – 21259 випадків Волинська область – 31490 випадків Дніпропетровська область – 54625 випадків Донецька область – 33102 випадків Житомирська область – 36975 випадків Закарпатська область – 27391 випадків Запорізька область – 49341 випадків Івано-Франківська область – 42300 випадків Київська область – 54831 випадків Кіровоградська область – 7949 випадків Луганська область – 9181 випадків Львівська область – 57906 випадків Миколаївська область – 27970 випадків Одеська область – 66295 випадків Полтавська область – 32945 випадків Рівненська область – 39251 випадків Сумська область – 38501 випадків Тернопільська область – 32738 випадків Харківська область – 66243 випадків Херсонська область – 16162 випадків Хмельницька область – 37142 випадків Черкаська область – 35938 випадків Чернівецька область – 38721 випадків Чернігівська область – 27723 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.