Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (24.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 24 грудня в Україні зафіксовано 11490 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 488, медпрацівників – 445). Кількість активних хворих становить 352 302 особи.
|
Також за останню добу:
|
|
2721
|
|
223
|
|
15775
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
66358
|
|
42132
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|
24226
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1001132
|
|
631435
|
|
17395
|
|
5390952
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
105040
|
випадків
|
Вінницька область –
|
21490
|
випадків
|
Волинська область –
|
31917
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
55174
|
випадків
|
Донецька область –
|
33738
|
випадків
|
Житомирська область –
|
37468
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
27543
|
випадків
|
Запорізька область –
|
50115
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
42482
|
випадків
|
Київська область –
|
55497
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
8090
|
випадків
|
Луганська область –
|
9443
|
випадків
|
Львівська область –
|
58372
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
28351
|
випадків
|
Одеська область –
|
66971
|
випадків
|
Полтавська область –
|
33509
|
випадків
|
Рівненська область –
|
39634
|
випадків
|
Сумська область –
|
38923
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
32972
|
випадків
|
Харківська область –
|
66788
|
випадків
|
Херсонська область –
|
16408
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
37600
|
випадків
|
Черкаська область –
|
36418
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
38914
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
28275
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1377), Запорізькій (774), Одеській (676) Київській (666) та Донецькій (636) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19