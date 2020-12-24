Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (24.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 24 грудня в Україні зафіксовано 11490 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 488, медпрацівників – 445). Кількість активних хворих становить 352 302 особи.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2721 летальних випадків – 223 одужало (особи) – 15775 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 66358 методом ПЛР — 42132 методом ІФА — 24226 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1001132 одужало (особи) – 631435 летальних випадків – 17395 проведено ПЛР-тестувань – 5390952

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 105040 випадків Вінницька область – 21490 випадків Волинська область – 31917 випадків Дніпропетровська область – 55174 випадків Донецька область – 33738 випадків Житомирська область – 37468 випадків Закарпатська область – 27543 випадків Запорізька область – 50115 випадків Івано-Франківська область – 42482 випадків Київська область – 55497 випадків Кіровоградська область – 8090 випадків Луганська область – 9443 випадків Львівська область – 58372 випадків Миколаївська область – 28351 випадків Одеська область – 66971 випадків Полтавська область – 33509 випадків Рівненська область – 39634 випадків Сумська область – 38923 випадків Тернопільська область – 32972 випадків Харківська область – 66788 випадків Херсонська область – 16408 випадків Хмельницька область – 37600 випадків Черкаська область – 36418 випадків Чернівецька область – 38914 випадків Чернігівська область – 28275 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1377), Запорізькій (774), Одеській (676) Київській (666) та Донецькій (636) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.