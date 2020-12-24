24. 12. 2020
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (24.12.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 24 грудня в Україні зафіксовано 11490 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 488, медпрацівників – 445). Кількість активних хворих становить 352 302 особи.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2721
  • летальних випадків –

223
  • одужало (особи) –

15775

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

66358
  • методом ПЛР —

42132
  • методом ІФА —

24226

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1001132
  • одужало (особи) –

631435
  • летальних випадків –

17395
  • проведено ПЛР-тестувань –

5390952

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

105040

випадків

Вінницька область –

21490

випадків

Волинська область –

31917

випадків

Дніпропетровська область –

55174

випадків

Донецька область –

33738

випадків

Житомирська область –

37468

випадків

Закарпатська область –

27543

випадків

Запорізька область –

50115

випадків

Івано-Франківська область –

42482

випадків

Київська область –

55497

випадків

Кіровоградська область –

8090

випадків

Луганська область –

9443

випадків

Львівська область –

58372

випадків

Миколаївська область –

28351

випадків

Одеська область –

66971

випадків

Полтавська область –

33509

випадків

Рівненська область –

39634

випадків

Сумська область –

38923

випадків

Тернопільська область –

32972

випадків

Харківська область –

66788

випадків

Херсонська область –

16408

випадків

Хмельницька область –

37600

випадків

Черкаська область –

36418

випадків

Чернівецька область –

38914

випадків

Чернігівська область –

28275

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1377), Запорізькій (774), Одеській (676) Київській (666) та Донецькій (636) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ  за номером 0 800 60 20 19

 

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