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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 25 грудня в Україні зафіксовано 11035 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 484, медпрацівників – 388). Кількість активних хворих становить 347 814 особи.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2739
  • летальних випадків –

186
  • одужало (особи) –

15337

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

58874
  • методом ПЛР —

37873
  • методом ІФА —

21001

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1012167
  • одужало (особи) –

646772
  • летальних випадків –

17581
  • проведено ПЛР-тестувань –

5428825

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

106078

випадків

Вінницька область –

21698

випадків

Волинська область –

32149

випадків

Дніпропетровська область –

55680

випадків

Донецька область –

34225

випадків

Житомирська область –

37848

випадків

Закарпатська область –

27650

випадків

Запорізька область –

50805

випадків

Івано-Франківська область –

42611

випадків

Київська область –

56374

випадків

Кіровоградська область –

8149

випадків

Луганська область –

9725

випадків

Львівська область –

58875

випадків

Миколаївська область –

28805

випадків

Одеська область –

67934

випадків

Полтавська область –

33997

випадків

Рівненська область –

39979

випадків

Сумська область –

39490

випадків

Тернопільська область –

33175

випадків

Харківська область –

67417

випадків

Херсонська область –

16679

випадків

Хмельницька область –

38004

випадків

Черкаська область –

36947

випадків

Чернівецька область –

39143

випадків

Чернігівська область –

28730

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690), та Харківській (629) областях.

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