Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 25 грудня в Україні зафіксовано 11035 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 484, медпрацівників – 388). Кількість активних хворих становить 347 814 особи.
|
Також за останню добу:
|
|
2739
|
|
186
|
|
15337
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
58874
|
|
37873
|
|
21001
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1012167
|
|
646772
|
|
17581
|
|
5428825
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
106078
|
випадків
|
Вінницька область –
|
21698
|
випадків
|
Волинська область –
|
32149
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
55680
|
випадків
|
Донецька область –
|
34225
|
випадків
|
Житомирська область –
|
37848
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
27650
|
випадків
|
Запорізька область –
|
50805
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
42611
|
випадків
|
Київська область –
|
56374
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
8149
|
випадків
|
Луганська область –
|
9725
|
випадків
|
Львівська область –
|
58875
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
28805
|
випадків
|
Одеська область –
|
67934
|
випадків
|
Полтавська область –
|
33997
|
випадків
|
Рівненська область –
|
39979
|
випадків
|
Сумська область –
|
39490
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
33175
|
випадків
|
Харківська область –
|
67417
|
випадків
|
Херсонська область –
|
16679
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
38004
|
випадків
|
Черкаська область –
|
36947
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
39143
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
28730
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1038), Одеській (963), Київській (877), Запорізькій (690), та Харківській (629) областях.