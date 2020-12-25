Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 25 грудня в Україні зафіксовано 11035 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 484, медпрацівників – 388). Кількість активних хворих становить 347 814 особи.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2739 летальних випадків – 186 одужало (особи) – 15337 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 58874 методом ПЛР — 37873 методом ІФА — 21001 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1012167 одужало (особи) – 646772 летальних випадків – 17581 проведено ПЛР-тестувань – 5428825

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 106078 випадків Вінницька область – 21698 випадків Волинська область – 32149 випадків Дніпропетровська область – 55680 випадків Донецька область – 34225 випадків Житомирська область – 37848 випадків Закарпатська область – 27650 випадків Запорізька область – 50805 випадків Івано-Франківська область – 42611 випадків Київська область – 56374 випадків Кіровоградська область – 8149 випадків Луганська область – 9725 випадків Львівська область – 58875 випадків Миколаївська область – 28805 випадків Одеська область – 67934 випадків Полтавська область – 33997 випадків Рівненська область – 39979 випадків Сумська область – 39490 випадків Тернопільська область – 33175 випадків Харківська область – 67417 випадків Херсонська область – 16679 випадків Хмельницька область – 38004 випадків Черкаська область – 36947 випадків Чернівецька область – 39143 випадків Чернігівська область – 28730 випадків