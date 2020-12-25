416 нових автомобілів екстреної медичної допомоги буде закуплено для регіонів України

МОЗ доручило ДП «Медичні закупівлі України» укласти контракти на закупівлю 416 одиниць спеціалізованого санітарного транспорту екстреної медичної допомоги. Про це повідомила під час брифінгу заступниця Міністра охорони здоров’я України Світлана Шаталова.

«Загалом протягом 2-3 місяців новенькі «швидкі» отримають 19 регіонів. Йдеться про автомобілі екстреної допомоги двох типів: 273 автомобілі типу В – стандартні лінійні швидкі, та 143 одиниці типу С – реанімобілі, надактуальні у період пандемії», – заявила заступниця Міністра.

Зазначимо, що наразі в Україні працює 2947 автомобілів екстреної медичної допомоги, з яких майже 700 – з терміном експлуатації понад 10 років та більше 1600 – понад 5-10 років. За словами заступниці міністра зараз існує потреба у 1400 нових «швидких». У рамках виділеного бюджету вже закуплено третину автомобілів від цієї кількості.

«Унікальність такого роду закупівель 2020 року полягає в тому, що вперше в Україні придбають автомобілі екстреної медичної допомоги з повним приводом. Така комплектація потрібна для важкодоступних місцевостей, наприклад, гірських районів, де, на жаль, досі використовується стара радянська техніка», – додала Світлана Шаталова.



Нагадаємо, раніше Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Програма медичних гарантій буде діяти до 31 березня 2021 року в тому вигляді, в якому вона існує на сьогодні. Відтак, НСЗУ має завдання продовжити договори на наступний рік, зокрема і за програмою «Доступні ліки».

МОЗ України