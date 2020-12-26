Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (26.12.20))

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 26 грудня в Україні зафіксовано 7 709 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 366, медпрацівників – 198). Кількість активгих хворих становить 350 257.
|
Також за останню добу:
|
|
2888
|
|
121
|
|
5145
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
31482
|
|
24621
|
|
6861
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1019876
|
|
651917
|
|
17702
|
|
5453446
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
106486
|
випадків
|
Вінницька область –
|
21858
|
випадків
|
Волинська область –
|
32300
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
56356
|
випадків
|
Донецька область –
|
34586
|
випадків
|
Житомирська область –
|
38219
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
27754
|
випадків
|
Запорізька область –
|
51250
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
42725
|
випадків
|
Київська область –
|
56942
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
8205
|
випадків
|
Луганська область –
|
9906
|
випадків
|
Львівська область –
|
59551
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
29117
|
випадків
|
Одеська область –
|
68447
|
випадків
|
Полтавська область –
|
34341
|
випадків
|
Рівненська область –
|
40195
|
випадків
|
Сумська область –
|
39848
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
33328
|
випадків
|
Харківська область –
|
67655
|
випадків
|
Херсонська область –
|
16917
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
38333
|
випадків
|
Черкаська область –
|
37321
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
39293
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
28943
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513), та Запорізькій (445) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19