Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (26.12.20))

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 26 грудня в Україні зафіксовано 7 709 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 366, медпрацівників – 198). Кількість активгих хворих становить 350 257.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2888 летальних випадків – 121 одужало (особи) – 5145 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 31482 методом ПЛР — 24621 методом ІФА — 6861 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1019876 одужало (особи) – 651917 летальних випадків – 17702 проведено ПЛР-тестувань – 5453446

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 106486 випадків Вінницька область – 21858 випадків Волинська область – 32300 випадків Дніпропетровська область – 56356 випадків Донецька область – 34586 випадків Житомирська область – 38219 випадків Закарпатська область – 27754 випадків Запорізька область – 51250 випадків Івано-Франківська область – 42725 випадків Київська область – 56942 випадків Кіровоградська область – 8205 випадків Луганська область – 9906 випадків Львівська область – 59551 випадків Миколаївська область – 29117 випадків Одеська область – 68447 випадків Полтавська область – 34341 випадків Рівненська область – 40195 випадків Сумська область – 39848 випадків Тернопільська область – 33328 випадків Харківська область – 67655 випадків Херсонська область – 16917 випадків Хмельницька область – 38333 випадків Черкаська область – 37321 випадків Чернівецька область – 39293 випадків Чернігівська область – 28943 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513), та Запорізькій (445) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.