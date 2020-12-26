26. 12. 2020
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (26.12.20))

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 26 грудня в Україні зафіксовано 7 709 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 366, медпрацівників – 198). Кількість активгих хворих становить 350 257.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2888
  • летальних випадків –

121
  • одужало (особи) –

5145

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

31482
  • методом ПЛР —

24621
  • методом ІФА —

6861

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1019876
  • одужало (особи) –

651917
  • летальних випадків –

17702
  • проведено ПЛР-тестувань –

5453446

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

106486

випадків

Вінницька область –

21858

випадків

Волинська область –

32300

випадків

Дніпропетровська область –

56356

випадків

Донецька область –

34586

випадків

Житомирська область –

38219

випадків

Закарпатська область –

27754

випадків

Запорізька область –

51250

випадків

Івано-Франківська область –

42725

випадків

Київська область –

56942

випадків

Кіровоградська область –

8205

випадків

Луганська область –

9906

випадків

Львівська область –

59551

випадків

Миколаївська область –

29117

випадків

Одеська область –

68447

випадків

Полтавська область –

34341

випадків

Рівненська область –

40195

випадків

Сумська область –

39848

випадків

Тернопільська область –

33328

випадків

Харківська область –

67655

випадків

Херсонська область –

16917

випадків

Хмельницька область –

38333

випадків

Черкаська область –

37321

випадків

Чернівецька область –

39293

випадків

Чернігівська область –

28943

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513), та Запорізькій (445) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ  за номером 0 800 60 20 19

 

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