Уряд виділив з Фонду COVID-19 1,3 млрд грн Міністерству охорони здоров’я для закупівлі вакцин проти коронавірусу

23 грудня Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні затвердив постанову про виділення Міністерству охорони здоров’я 1,3 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19 для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.

Так, постановою здійснено збалансований перерозподіл видатків державного бюджету, зокрема збільшено видатки Фонду боротьби з COVID-19 за рахунок економії коштів державного бюджету, яка прогнозується до кінця 2020 року за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів.

Реалізація проекту акту буде здійснюватися у межах загального та спеціального фондів Державного бюджету України на 2020 рік.

МОЗ України