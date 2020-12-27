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Уряд виділив з Фонду COVID-19 1,3 млрд грн Міністерству охорони здоров’я для закупівлі вакцин проти коронавірусу

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23 грудня Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні затвердив постанову про виділення Міністерству охорони здоров’я 1,3 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19 для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.

Так, постановою здійснено збалансований перерозподіл видатків державного бюджету, зокрема збільшено видатки Фонду боротьби з COVID-19 за рахунок економії коштів державного бюджету, яка прогнозується до кінця 2020 року за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів.

Реалізація проекту акту буде здійснюватися у межах загального та спеціального фондів Державного бюджету України на 2020 рік.

МОЗ України

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