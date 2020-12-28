Оперативна інформація про поширення корона вірусної інфекції 2019-nCoV (28.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 28 грудня в Україні зафіксовано 4385 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 196, медпрацівників – 141). Кількість активних хворих становить 346 796 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1588 летальних випадків – 75 одужало (особи) – 7191 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 15332 методом ПЛР — 12225 методом ІФА — 3107 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1030374 одужало (особи) – 665729 летальних випадків – 17849 проведено ПЛР-тестувань – 5485214



Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 108055 випадків Вінницька область – 22008 випадків Волинська область – 32537 випадків Дніпропетровська область – 57196 випадків Донецька область – 35188 випадків Житомирська область – 38545 випадків Закарпатська область – 27879 випадків Запорізька область – 52175 випадків Івано-Франківська область – 42894 випадків Київська область – 57614 випадків Кіровоградська область – 8234 випадків Луганська область – 10013 випадків Львівська область – 60005 випадків Миколаївська область – 29878 випадків Одеська область – 69134 випадків Полтавська область – 34843 випадків Рівненська область – 40332 випадків Сумська область – 40129 випадків Тернопільська область – 33540 випадків Харківська область – 67991 випадків Херсонська область – 17193 випадків Хмельницька область – 38408 випадків Черкаська область – 37856 випадків Чернівецька область – 39515 випадків Чернігівська область – 29212 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303), та Київській (283) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.