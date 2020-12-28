Оперативна інформація про поширення корона вірусної інфекції 2019-nCoV (28.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 28 грудня в Україні зафіксовано 4385 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 196, медпрацівників – 141). Кількість активних хворих становить 346 796 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
1588
|
|
75
|
|
7191
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
15332
|
|
12225
|
|
3107
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1030374
|
|
665729
|
|
17849
|
|
5485214
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
108055
|
випадків
|
Вінницька область –
|
22008
|
випадків
|
Волинська область –
|
32537
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
57196
|
випадків
|
Донецька область –
|
35188
|
випадків
|
Житомирська область –
|
38545
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
27879
|
випадків
|
Запорізька область –
|
52175
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
42894
|
випадків
|
Київська область –
|
57614
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
8234
|
випадків
|
Луганська область –
|
10013
|
випадків
|
Львівська область –
|
60005
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
29878
|
випадків
|
Одеська область –
|
69134
|
випадків
|
Полтавська область –
|
34843
|
випадків
|
Рівненська область –
|
40332
|
випадків
|
Сумська область –
|
40129
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
33540
|
випадків
|
Харківська область –
|
67991
|
випадків
|
Херсонська область –
|
17193
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
38408
|
випадків
|
Черкаська область –
|
37856
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
39515
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
29212
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303), та Київській (283) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19