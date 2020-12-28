28. 12. 2020
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Оперативна інформація про поширення корона вірусної інфекції 2019-nCoV (28.12.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 28 грудня в Україні зафіксовано 4385 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 196, медпрацівників – 141). Кількість активних хворих становить 346 796 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1588
  • летальних випадків –

75
  • одужало (особи) –

7191

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

15332
  • методом ПЛР —

12225
  • методом ІФА —

3107

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1030374
  • одужало (особи) –

665729
  • летальних випадків –

17849
  • проведено ПЛР-тестувань –

5485214


Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

108055

випадків

Вінницька область –

22008

випадків

Волинська область –

32537

випадків

Дніпропетровська область –

57196

випадків

Донецька область –

35188

випадків

Житомирська область –

38545

випадків

Закарпатська область –

27879

випадків

Запорізька область –

52175

випадків

Івано-Франківська область –

42894

випадків

Київська область –

57614

випадків

Кіровоградська область –

8234

випадків

Луганська область –

10013

випадків

Львівська область –

60005

випадків

Миколаївська область –

29878

випадків

Одеська область –

69134

випадків

Полтавська область –

34843

випадків

Рівненська область –

40332

випадків

Сумська область –

40129

випадків

Тернопільська область –

33540

випадків

Харківська область –

67991

випадків

Херсонська область –

17193

випадків

Хмельницька область –

38408

випадків

Черкаська область –

37856

випадків

Чернівецька область –

39515

випадків

Чернігівська область –

29212

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м.Київ (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303), та Київській (283) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

 

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ  за номером 0 800 60 20 19

 

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