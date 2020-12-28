Максим Степанов: МОЗ не буде ініціювати скасування жорсткого карантину

Міністерство охорони здоров’я України, незважаючи на зменшення кількості нових випадків COVID-19, не буде рекомендувати скасування або відтермінування жорсткого карантину, який заплановано з 8 до 24 січня. Про це під час брифінгу повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Введення жорсткого карантину з 8 до 24 січня є необхідним, аби розвантажити медичну систему. Окрім прогнозованого збільшення захворювання на COVID-19 після новорічних свят, ми щороку спостерігаємо також сезонне збільшення кількості хворих на грип, що починається з кінця січня і протягом лютого. Хворі на грип часто мають такі ж ускладнення, як і пацієнти з коронавірусною хворобою. Тому нам дуже важливо підійти до цього етапу з мінімальною кількістю пацієнтів з COVID-19, щоб наша медична система працювала", — заявив очільник МОЗ.

Також Максим Степанов наголосив, що суттєве зменшення кількості людей, які захворіли на коронавірусну хворобу, — це результат протиепідемічних заходів, які діють зараз в Україні, зокрема і карантину "вихідного дня". Однак, через постійне порушення цих правил під час святкування новорічних заходів пандемія в Україні може набрати обертів. Очільник МОЗ закликав організаторів святкових заходів забезпечити умови для максимального дотримання карантинних правил, а контролюючі органи та органи місцевого самоврядування — контролювати дотримання цих правил.

Нагадаємо, минулого тижня Міністерство охорони здоров’я спільно з українськими фахівцями та міжнародними експертами завершило роботу над "Дорожньою картою з впровадження вакцини проти COVID-19 і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках".

МОЗ України