29. 12. 2020
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (29.12.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 29 грудня в Україні зафіксовано 6 988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 324, медпрацівників – 337). Кількість активних хворих становить 337 446 осіб.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –

1298
  • летальних випадків –

232
  • одужало (особи) –

16106

Здійснено тестувань за добу –

в т. ч.:

43585
  • методом ПЛР —

25965
  • методом ІФА —

17620

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1037362
  • одужало (особи) –

681835
  • летальних випадків –

18081
  • проведено ПЛР-тестувань –

5511179

 

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

109008

випадків

Вінницька область –

22078

випадків

Волинська область –

32626

випадків

Дніпропетровська область –

57632

випадки

Донецька область –

35562

випадки

Житомирська область –

38554

випадки

Закарпатська область –

27974

випадки

Запорізька область –

52689

випадків

Івано-Франківська область –

42949

випадків

Київська область –

57912

випадків

Кіровоградська область –

8248

випадків

Луганська область –

10054

випадки

Львівська область –

60560

випадків

Миколаївська область –

30300

випадків

Одеська область –

69863

випадки

Полтавська область –

35487

випадків

Рівненська область –

40459

випадків

Сумська область –

40170

випадків

Тернопільська область –

33622

випадки

Харківська область –

68395

випадків

Херсонська область –

17327

випадків

Хмельницька область –

38471

випадок

Черкаська область –

38302

випадків

Чернівецька область –

39662

випадки

Чернігівська область –

29458

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514 ) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

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