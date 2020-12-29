Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (29.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 29 грудня в Україні зафіксовано 6 988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 324, медпрацівників – 337). Кількість активних хворих становить 337 446 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
1298
|
|
232
|
|
16106
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
43585
|
|
25965
|
|
17620
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1037362
|
|
681835
|
|
18081
|
|
5511179
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
109008
|
випадків
|
Вінницька область –
|
22078
|
випадків
|
Волинська область –
|
32626
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
57632
|
випадки
|
Донецька область –
|
35562
|
випадки
|
Житомирська область –
|
38554
|
випадки
|
Закарпатська область –
|
27974
|
випадки
|
Запорізька область –
|
52689
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
42949
|
випадків
|
Київська область –
|
57912
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
8248
|
випадків
|
Луганська область –
|
10054
|
випадки
|
Львівська область –
|
60560
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
30300
|
випадків
|
Одеська область –
|
69863
|
випадки
|
Полтавська область –
|
35487
|
випадків
|
Рівненська область –
|
40459
|
випадків
|
Сумська область –
|
40170
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
33622
|
випадки
|
Харківська область –
|
68395
|
випадків
|
Херсонська область –
|
17327
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
38471
|
випадок
|
Черкаська область –
|
38302
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
39662
|
випадки
|
Чернігівська область –
|
29458
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514 ) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.