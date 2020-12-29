Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (29.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 29 грудня в Україні зафіксовано 6 988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 324, медпрацівників – 337). Кількість активних хворих становить 337 446 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1298 летальних випадків – 232 одужало (особи) – 16106 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 43585 методом ПЛР — 25965 методом ІФА — 17620 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1037362 одужало (особи) – 681835 летальних випадків – 18081 проведено ПЛР-тестувань – 5511179

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 109008 випадків Вінницька область – 22078 випадків Волинська область – 32626 випадків Дніпропетровська область – 57632 випадки Донецька область – 35562 випадки Житомирська область – 38554 випадки Закарпатська область – 27974 випадки Запорізька область – 52689 випадків Івано-Франківська область – 42949 випадків Київська область – 57912 випадків Кіровоградська область – 8248 випадків Луганська область – 10054 випадки Львівська область – 60560 випадків Миколаївська область – 30300 випадків Одеська область – 69863 випадки Полтавська область – 35487 випадків Рівненська область – 40459 випадків Сумська область – 40170 випадків Тернопільська область – 33622 випадки Харківська область – 68395 випадків Херсонська область – 17327 випадків Хмельницька область – 38471 випадок Черкаська область – 38302 випадків Чернівецька область – 39662 випадки Чернігівська область – 29458 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514 ) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.