30. 12. 2020
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (30.12.20)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 30 грудня в Україні зафіксовано 7986 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 272, медпрацівників – 453). Кількість активних хворих становить 328 834 особи.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –

2925
  • летальних випадків –

243
  • одужало (особи) –

16355

Здійснено тестувань за добу –

в т. ч.:

52746
  • методом ПЛР —

35504
  • методом ІФА —

17242

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1045348
  • одужало (особи) –

698190
  • летальних випадків –

18324
  • проведено ПЛР-тестувань –

5546683

 

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

110139

випадків

Вінницька область –

22242

випадки

Волинська область –

32735

випадків

Дніпропетровська область –

58094

випадки

Донецька область –

35905

випадків

Житомирська область –

38720

випадків

Закарпатська область –

28065

випадків

Запорізька область –

53428

випадків

Івано-Франківська область –

43072

випадки

Київська область –

58535

випадків

Кіровоградська область –

8345

випадків

Луганська область –

10218

випадків

Львівська область –

60923

випадки

Миколаївська область –

30500

випадків

Одеська область –

70592

випадки

Полтавська область –

35788

випадків

Рівненська область –

40672

випадки

Сумська область –

40305

випадків

Тернопільська область –

33789

випадків

Харківська область –

68807

випадків

Херсонська область –

17497

випадків

Хмельницька область –

38833

випадки

Черкаська область –

38696

випадків

Чернівецька область –

39815

випадків

Чернігівська область –

29633

випадки

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< грудня 2020 >
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      