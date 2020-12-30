Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (30.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 30 грудня в Україні зафіксовано 7986 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 272, медпрацівників – 453). Кількість активних хворих становить 328 834 особи.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2925 летальних випадків – 243 одужало (особи) – 16355 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 52746 методом ПЛР — 35504 методом ІФА — 17242 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1045348 одужало (особи) – 698190 летальних випадків – 18324 проведено ПЛР-тестувань – 5546683

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 110139 випадків Вінницька область – 22242 випадки Волинська область – 32735 випадків Дніпропетровська область – 58094 випадки Донецька область – 35905 випадків Житомирська область – 38720 випадків Закарпатська область – 28065 випадків Запорізька область – 53428 випадків Івано-Франківська область – 43072 випадки Київська область – 58535 випадків Кіровоградська область – 8345 випадків Луганська область – 10218 випадків Львівська область – 60923 випадки Миколаївська область – 30500 випадків Одеська область – 70592 випадки Полтавська область – 35788 випадків Рівненська область – 40672 випадки Сумська область – 40305 випадків Тернопільська область – 33789 випадків Харківська область – 68807 випадків Херсонська область – 17497 випадків Хмельницька область – 38833 випадки Черкаська область – 38696 випадків Чернівецька область – 39815 випадків Чернігівська область – 29633 випадки

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.