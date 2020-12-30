Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (30.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 30 грудня в Україні зафіксовано 7986 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 272, медпрацівників – 453). Кількість активних хворих становить 328 834 особи.
|
Також за останню добу:
|
|
2925
|
|
243
|
|
16355
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
52746
|
|
35504
|
|
17242
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1045348
|
|
698190
|
|
18324
|
|
5546683
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
110139
|
випадків
|
Вінницька область –
|
22242
|
випадки
|
Волинська область –
|
32735
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
58094
|
випадки
|
Донецька область –
|
35905
|
випадків
|
Житомирська область –
|
38720
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
28065
|
випадків
|
Запорізька область –
|
53428
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
43072
|
випадки
|
Київська область –
|
58535
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
8345
|
випадків
|
Луганська область –
|
10218
|
випадків
|
Львівська область –
|
60923
|
випадки
|
Миколаївська область –
|
30500
|
випадків
|
Одеська область –
|
70592
|
випадки
|
Полтавська область –
|
35788
|
випадків
|
Рівненська область –
|
40672
|
випадки
|
Сумська область –
|
40305
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
33789
|
випадків
|
Харківська область –
|
68807
|
випадків
|
Херсонська область –
|
17497
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
38833
|
випадки
|
Черкаська область –
|
38696
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
39815
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
29633
|
випадки
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.