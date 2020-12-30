МОЗ уклало договір на поставку 1 млн 913 доз вакцини проти COVID-19 компанії “Сіновак”

Міністерство охорони здоров'я через своє підприємство "Медичні закупівлі України", яке було визначено оператором вакцин, уклало договір на поставку 1 млн 913 доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії “Сіновак” (Sinovac Biotech, Китай).

"Президент України Володимир Зеленський спільно з Міністерством охорони здоров'я проводить активну роботу щодо отримання Україною вакцин проти COVID-19. Завдяки поставці вакцин від компанії "Сіновак" ми отримаємо 1 млн 913 доз вакцин проти коронавірусної хвороби. Під час першої поставки вакцин в Україну доставлять 700 тис. доз. Їх ми отримаємо протягом 30 днів після реєстрації вакцини або в країні-виробнику, або в інших країнах", — наголосив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Переговори з виробником тривали з вересня 2020 року, а договір підписано з українським фармацевтичним підприємством АТ "Лекхім", яке, за офіційним підтвердженням компанії Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини на території України.

"Сіновак" (Sinovac Biotech) — найбільша китайська компанія з виробництва вакцин, заснована у Пекіні в 2001 році, виробляє від 300 до 500 млн доз вакцин на рік. "Сіноваком" були розроблені і виведені на ринок вакцини проти гепатиту А та А і В, вірусів грипу, включно з “пташиним”, паротиту.



"Сіновак" є акціонерною компанією. Акції компанії котируються на американській фондовій біржі NASDAQ.



Вакцини "Сіновак" схвалені в 34 країнах світу, включно з такими країнами, як Аргентина, Бразилія, Індія, Туреччина. Вакцина проти гепатиту А є прекваліфікованою Всесвітньою організацією охорони здоров'я.



За час існування компанії з 2002 року було здійснено понад 3 мільярди вакцинацій, 59 мільйонів з яких — дітям.

МОЗ Укаїни