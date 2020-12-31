Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (31.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 31 грудня в Україні зафіксовано 9699 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 341, медпрацівників – 439). Кількість активних хворих становить 326 521 особа.
|
Також за останню добу:
|
|
2704
|
|
209
|
|
11803
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
58547
|
|
38932
|
|
19615
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1055047
|
|
709993
|
|
18533
|
|
5585615
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
111471
|
випадків
|
Вінницька область –
|
22500
|
випадків
|
Волинська область –
|
33016
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
58561
|
випадків
|
Донецька область –
|
36391
|
випадків
|
Житомирська область –
|
39202
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
28200
|
випадків
|
Запорізька область –
|
54088
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
43190
|
випадків
|
Київська область –
|
59204
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
8448
|
випадків
|
Луганська область –
|
10508
|
випадків
|
Львівська область –
|
61268
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
30900
|
випадків
|
Одеська область –
|
71125
|
випадків
|
Полтавська область –
|
36079
|
випадків
|
Рівненська область –
|
40990
|
випадків
|
Сумська область –
|
40642
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
34023
|
випадків
|
Харківська область –
|
69377
|
випадків
|
Херсонська область –
|
17752
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
39187
|
випадків
|
Черкаська область –
|
39011
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
40017
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
29897
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях.