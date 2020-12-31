Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (31.12.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 31 грудня в Україні зафіксовано 9699 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 341, медпрацівників – 439). Кількість активних хворих становить 326 521 особа.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2704 летальних випадків – 209 одужало (особи) – 11803 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 58547 методом ПЛР — 38932 методом ІФА — 19615 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1055047 одужало (особи) – 709993 летальних випадків – 18533 проведено ПЛР-тестувань – 5585615



Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 111471 випадків Вінницька область – 22500 випадків Волинська область – 33016 випадків Дніпропетровська область – 58561 випадків Донецька область – 36391 випадків Житомирська область – 39202 випадків Закарпатська область – 28200 випадків Запорізька область – 54088 випадків Івано-Франківська область – 43190 випадків Київська область – 59204 випадків Кіровоградська область – 8448 випадків Луганська область – 10508 випадків Львівська область – 61268 випадків Миколаївська область – 30900 випадків Одеська область – 71125 випадків Полтавська область – 36079 випадків Рівненська область – 40990 випадків Сумська область – 40642 випадків Тернопільська область – 34023 випадків Харківська область – 69377 випадків Херсонська область – 17752 випадків Хмельницька область – 39187 випадків Черкаська область – 39011 випадків Чернівецька область – 40017 випадків Чернігівська область – 29897 випадків