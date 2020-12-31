31. 12. 2020
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (31.12.20)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 31 грудня в Україні зафіксовано 9699 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 341, медпрацівників – 439). Кількість активних хворих становить 326 521 особа.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2704
  • летальних випадків –

209
  • одужало (особи) –

11803

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

58547
  • методом ПЛР —

38932
  • методом ІФА —

19615

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1055047
  • одужало (особи) –

709993
  • летальних випадків –

18533
  • проведено ПЛР-тестувань –

5585615


 

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

111471

випадків

Вінницька область –

22500

випадків

Волинська область –

33016

випадків

Дніпропетровська область –

58561

випадків

Донецька область –

36391

випадків

Житомирська область –

39202

випадків

Закарпатська область –

28200

випадків

Запорізька область –

54088

випадків

Івано-Франківська область –

43190

випадків

Київська область –

59204

випадків

Кіровоградська область –

8448

випадків

Луганська область –

10508

випадків

Львівська область –

61268

випадків

Миколаївська область –

30900

випадків

Одеська область –

71125

випадків

Полтавська область –

36079

випадків

Рівненська область –

40990

випадків

Сумська область –

40642

випадків

Тернопільська область –

34023

випадків

Харківська область –

69377

випадків

Херсонська область –

17752

випадків

Хмельницька область –

39187

випадків

Черкаська область –

39011

випадків

Чернівецька область –

40017

випадків

Чернігівська область –

29897

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  м. Київ (1332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях.

 

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