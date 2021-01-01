Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (01.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 1 січня в Україні зафіксовано 9432 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 338, медпрацівників – 446). Кількість активних випадків становить 325 790 осіб.
|
Також за останню добу:
|
госпіталізовано (особи) –
|
2559
|
летальних випадків –
|
147
|
одужало (особи) –
|
10016
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
50132
|
методом ПЛР —
|
35688
|
методом ІФА —
|
14444
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
захворіло (особи) –
|
1064479
|
одужало (особи) –
|
720009
|
летальних випадків –
|
18680
|
проведено ПЛР-тестувань –
|
5582666
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
112356
|
випадків
|
Вінницька область –
|
22735
|
випадків
|
Волинська область –
|
33207
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
58991
|
випадок
|
Донецька область –
|
36909
|
випадків
|
Житомирська область –
|
39604
|
випадки
|
Закарпатська область –
|
28313
|
випадків
|
Запорізька область –
|
54607
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
43341
|
випадок
|
Київська область –
|
59831
|
випадок
|
Кіровоградська область –
|
8522
|
випадки
|
Луганська область –
|
10830
|
випадків
|
Львівська область –
|
61696
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
31314
|
випадків
|
Одеська область –
|
71669
|
випадків
|
Полтавська область –
|
36598
|
випадків
|
Рівненська область –
|
41275
|
випадків
|
Сумська область –
|
40989
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
34194
|
випадки
|
Харківська область –
|
70090
|
випадків
|
Херсонська область –
|
17906
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
39692
|
випадки
|
Черкаська область –
|
39351
|
випадок
|
Чернівецька область –
|
40225
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
30234
|
випадки
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (885), Харківській (713), Київській (627), Одеській (544) та Запорізькій (519) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.