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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (01.01.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 1 січня в Україні зафіксовано 9432 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 338, медпрацівників – 446). Кількість активних випадків становить 325 790 осіб.

Також за останню добу:

госпіталізовано (особи) –

2559

летальних випадків –

147

одужало (особи) –

10016

Здійснено тестувань за добу –

в т. ч.:

50132

методом ПЛР —

35688

методом ІФА —

14444

За весь час пандемії в країні:

 

захворіло (особи) –

1064479

одужало (особи) –

720009

летальних випадків –

18680

проведено ПЛР-тестувань –

5582666

Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

112356

випадків

Вінницька область –

22735

випадків

Волинська область –

33207

випадків

Дніпропетровська область –

58991

випадок

Донецька область –

36909

випадків

Житомирська область –

39604

випадки

Закарпатська область –

28313

випадків

Запорізька область –

54607

випадків

Івано-Франківська область –

43341

випадок

Київська область –

59831

випадок

Кіровоградська область –

8522

випадки

Луганська область –

10830

випадків

Львівська область –

61696

випадків

Миколаївська область –

31314

випадків

Одеська область –

71669

випадків

Полтавська область –

36598

випадків

Рівненська область –

41275

випадків

Сумська область –

40989

випадків

Тернопільська область –

34194

випадки

Харківська область –

70090

випадків

Херсонська область –

17906

випадків

Хмельницька область –

39692

випадки

Черкаська область –

39351

випадок

Чернівецька область –

40225

випадків

Чернігівська область –

30234

випадки

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (885), Харківській (713), Київській (627), Одеській (544) та Запорізькій (519) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

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