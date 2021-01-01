Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (01.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 1 січня в Україні зафіксовано 9432 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 338, медпрацівників – 446). Кількість активних випадків становить 325 790 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2559 летальних випадків – 147 одужало (особи) – 10016 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 50132 методом ПЛР — 35688 методом ІФА — 14444 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1064479 одужало (особи) – 720009 летальних випадків – 18680 проведено ПЛР-тестувань – 5582666

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 112356 випадків Вінницька область – 22735 випадків Волинська область – 33207 випадків Дніпропетровська область – 58991 випадок Донецька область – 36909 випадків Житомирська область – 39604 випадки Закарпатська область – 28313 випадків Запорізька область – 54607 випадків Івано-Франківська область – 43341 випадок Київська область – 59831 випадок Кіровоградська область – 8522 випадки Луганська область – 10830 випадків Львівська область – 61696 випадків Миколаївська область – 31314 випадків Одеська область – 71669 випадків Полтавська область – 36598 випадків Рівненська область – 41275 випадків Сумська область – 40989 випадків Тернопільська область – 34194 випадки Харківська область – 70090 випадків Херсонська область – 17906 випадків Хмельницька область – 39692 випадки Черкаська область – 39351 випадок Чернівецька область – 40225 випадків Чернігівська область – 30234 випадки

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (885), Харківській (713), Київській (627), Одеській (544) та Запорізькій (519) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.