03. 01. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (03.01.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 3 січня в Україні зафіксовано 4576 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 158, медпрацівників – 172). Кількість активних хворих становить 326 374 особи.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1306
  • летальних випадків –

123
  • одужало (особи) –

6250

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

14576
  • методом ПЛР —

12362
  • методом ІФА —

2214

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1074093
  • одужало (особи) –

728865
  • летальних випадків –

18854
  • проведено ПЛР-тестувань –

5610003


Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ

113019

випадків

Вінницька область –

22867

випадків

Волинська область –

33405

випадків

Дніпропетровська область –

59697

випадків

Донецька область –

37398

випадків

Житомирська область –

40007

випадків

Закарпатська область –

28485

випадків

Запорізька область –

55018

випадків

Івано-Франківська область –

43588

випадків

Київська область –

60541

випадків

Кіровоградська область –

8566

випадків

Луганська область –

11008

випадків

Львівська область –

62563

випадків

Миколаївська область –

32159

випадків

Одеська область –

72315

випадків

Полтавська область –

36930

випадків

Рівненська область –

41578

випадків

Сумська область –

41497

випадків

Тернопільська область –

34334

випадків

Харківська область –

70280

випадків

Херсонська область –

18159

випадків

Хмельницька область –

39946

випадків

Черкаська область –

39725

випадків

Чернівецька область –

40503

випадків

Чернігівська область –

30505

випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у  Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та м. Київ (370).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

 

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ  за номером 0 800 60 20 19

МОЗ України

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