Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (03.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 3 січня в Україні зафіксовано 4576 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 158, медпрацівників – 172). Кількість активних хворих становить 326 374 особи.
|
Також за останню добу:
|
|
1306
|
|
123
|
|
6250
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
14576
|
|
12362
|
|
2214
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1074093
|
|
728865
|
|
18854
|
|
5610003
Кількість захворювань в регіонах:
|
м. Київ
|
113019
|
випадків
|
Вінницька область –
|
22867
|
випадків
|
Волинська область –
|
33405
|
випадків
|
Дніпропетровська область –
|
59697
|
випадків
|
Донецька область –
|
37398
|
випадків
|
Житомирська область –
|
40007
|
випадків
|
Закарпатська область –
|
28485
|
випадків
|
Запорізька область –
|
55018
|
випадків
|
Івано-Франківська область –
|
43588
|
випадків
|
Київська область –
|
60541
|
випадків
|
Кіровоградська область –
|
8566
|
випадків
|
Луганська область –
|
11008
|
випадків
|
Львівська область –
|
62563
|
випадків
|
Миколаївська область –
|
32159
|
випадків
|
Одеська область –
|
72315
|
випадків
|
Полтавська область –
|
36930
|
випадків
|
Рівненська область –
|
41578
|
випадків
|
Сумська область –
|
41497
|
випадків
|
Тернопільська область –
|
34334
|
випадків
|
Харківська область –
|
70280
|
випадків
|
Херсонська область –
|
18159
|
випадків
|
Хмельницька область –
|
39946
|
випадків
|
Черкаська область –
|
39725
|
випадків
|
Чернівецька область –
|
40503
|
випадків
|
Чернігівська область –
|
30505
|
випадків
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та м. Київ (370).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19
МОЗ України