Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (03.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 3 січня в Україні зафіксовано 4576 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 158, медпрацівників – 172). Кількість активних хворих становить 326 374 особи.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1306 летальних випадків – 123 одужало (особи) – 6250 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 14576 методом ПЛР — 12362 методом ІФА — 2214 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1074093 одужало (особи) – 728865 летальних випадків – 18854 проведено ПЛР-тестувань – 5610003



Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ 113019 випадків Вінницька область – 22867 випадків Волинська область – 33405 випадків Дніпропетровська область – 59697 випадків Донецька область – 37398 випадків Житомирська область – 40007 випадків Закарпатська область – 28485 випадків Запорізька область – 55018 випадків Івано-Франківська область – 43588 випадків Київська область – 60541 випадків Кіровоградська область – 8566 випадків Луганська область – 11008 випадків Львівська область – 62563 випадків Миколаївська область – 32159 випадків Одеська область – 72315 випадків Полтавська область – 36930 випадків Рівненська область – 41578 випадків Сумська область – 41497 випадків Тернопільська область – 34334 випадків Харківська область – 70280 випадків Херсонська область – 18159 випадків Хмельницька область – 39946 випадків Черкаська область – 39725 випадків Чернівецька область – 40503 випадків Чернігівська область – 30505 випадків

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (454), Львівській (433), Одеській (426), Дніпропетровській (404) областях та м. Київ (370).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.