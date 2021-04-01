Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (04.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 4 січня в Україні зафіксовано 4158 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 170, медпрацівників – 163). Кількість активних хворих становить 325766 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1526 летальних випадків – 73 одужало (особи) – 4693 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 13128 методом ПЛР — 11021 методом ІФА — 2107 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1078251 одужало (особи) – 733558 летальних випадків – 18927 проведено ПЛР-тестувань – 5621024

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 1078251 4158 18927 73 733558 4693 м. Київ 113523 504 1977 14 40354 120 Вінницька 22921 54 403 0 15750 55 Волинська 33488 83 522 4 29541 196 Дніпропетровська 59931 234 1477 15 45916 180 Донецька 37560 162 704 0 28483 91 Житомирська 40098 91 665 2 32140 37 Закарпатська 28535 50 643 0 24129 297 Запорізька 55546 528 609 0 22090 632 Івано-Франківська 43692 104 816 2 32063 711 Київська 60842 301 979 2 37218 295 Кіровоградська 8573 7 260 2 4522 36 Луганська 11020 12 310 0 7778 2 Львівська 62915 352 1799 9 47073 157 Миколаївська 32473 314 528 5 14487 0 Одеська 72600 285 1062 0 46452 285 Полтавська 37199 269 755 0 28593 55 Рівненська 41632 54 522 1 37223 42 Сумська 41536 39 532 1 35111 150 Тернопільська 34406 72 471 5 30540 88 Харківська 70343 63 1117 5 57663 135 Херсонська 18234 75 451 0 10340 91 Хмельницька 39972 26 689 0 33968 42 Черкаська 40025 300 399 2 24668 431 Чернівецька 40637 134 791 2 29839 206 Чернігівська 30550 45 446 2 17617 359

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.