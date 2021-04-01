Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (04.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 4 січня в Україні зафіксовано 4158 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 170, медпрацівників – 163). Кількість активних хворих становить 325766 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
1526
|
|
73
|
|
4693
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
13128
|
|
11021
|
|
2107
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1078251
|
|
733558
|
|
18927
|
|
5621024
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1078251
|
4158
|
18927
|
73
|
733558
|
4693
|
м. Київ
|
113523
|
504
|
1977
|
14
|
40354
|
120
|
Вінницька
|
22921
|
54
|
403
|
0
|
15750
|
55
|
Волинська
|
33488
|
83
|
522
|
4
|
29541
|
196
|
Дніпропетровська
|
59931
|
234
|
1477
|
15
|
45916
|
180
|
Донецька
|
37560
|
162
|
704
|
0
|
28483
|
91
|
Житомирська
|
40098
|
91
|
665
|
2
|
32140
|
37
|
Закарпатська
|
28535
|
50
|
643
|
0
|
24129
|
297
|
Запорізька
|
55546
|
528
|
609
|
0
|
22090
|
632
|
Івано-Франківська
|
43692
|
104
|
816
|
2
|
32063
|
711
|
Київська
|
60842
|
301
|
979
|
2
|
37218
|
295
|
Кіровоградська
|
8573
|
7
|
260
|
2
|
4522
|
36
|
Луганська
|
11020
|
12
|
310
|
0
|
7778
|
2
|
Львівська
|
62915
|
352
|
1799
|
9
|
47073
|
157
|
Миколаївська
|
32473
|
314
|
528
|
5
|
14487
|
0
|
Одеська
|
72600
|
285
|
1062
|
0
|
46452
|
285
|
Полтавська
|
37199
|
269
|
755
|
0
|
28593
|
55
|
Рівненська
|
41632
|
54
|
522
|
1
|
37223
|
42
|
Сумська
|
41536
|
39
|
532
|
1
|
35111
|
150
|
Тернопільська
|
34406
|
72
|
471
|
5
|
30540
|
88
|
Харківська
|
70343
|
63
|
1117
|
5
|
57663
|
135
|
Херсонська
|
18234
|
75
|
451
|
0
|
10340
|
91
|
Хмельницька
|
39972
|
26
|
689
|
0
|
33968
|
42
|
Черкаська
|
40025
|
300
|
399
|
2
|
24668
|
431
|
Чернівецька
|
40637
|
134
|
791
|
2
|
29839
|
206
|
Чернігівська
|
30550
|
45
|
446
|
2
|
17617
|
359
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.