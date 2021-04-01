04. 01. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (04.01.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 4 січня в Україні зафіксовано 4158 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 170, медпрацівників – 163). Кількість активних хворих становить 325766 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1526
  • летальних випадків –

73
  • одужало (особи) –

4693

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

13128
  • методом ПЛР —

11021
  • методом ІФА —

2107

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1078251
  • одужало (особи) –

733558
  • летальних випадків –

18927
  • проведено ПЛР-тестувань –

5621024

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1078251

4158

18927

73

733558

4693

м. Київ

113523

504

1977

14

40354

120

Вінницька

22921

54

403

0

15750

55

Волинська

33488

83

522

4

29541

196

Дніпропетровська

59931

234

1477

15

45916

180

Донецька

37560

162

704

0

28483

91

Житомирська

40098

91

665

2

32140

37

Закарпатська

28535

50

643

0

24129

297

Запорізька

55546

528

609

0

22090

632

Івано-Франківська

43692

104

816

2

32063

711

Київська

60842

301

979

2

37218

295

Кіровоградська

8573

7

260

2

4522

36

Луганська

11020

12

310

0

7778

2

Львівська

62915

352

1799

9

47073

157

Миколаївська

32473

314

528

5

14487

0

Одеська

72600

285

1062

0

46452

285

Полтавська

37199

269

755

0

28593

55

Рівненська

41632

54

522

1

37223

42

Сумська

41536

39

532

1

35111

150

Тернопільська

34406

72

471

5

30540

88

Харківська

70343

63

1117

5

57663

135

Херсонська

18234

75

451

0

10340

91

Хмельницька

39972

26

689

0

33968

42

Черкаська

40025

300

399

2

24668

431

Чернівецька

40637

134

791

2

29839

206

Чернігівська

30550

45

446

2

17617

359

 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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