05. 01. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV(05.01.21)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 5 січня в Україні зафіксовано 5334 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 164, медпрацівників – 362). Кількість активних хворих становить 317048 осі

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1280
  • летальних випадків –

202
  • одужало (особи) –

13850

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

39286
  • методом ПЛР —

24154
  • методом ІФА —

15132

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1083585
  • одужало (особи) –

747408
  • летальних випадків –

19129
  • проведено ПЛР-тестувань –

5645178

 

         

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1083585

5334

19129

202

747408

13850

м. Київ

114369

846

2003

26

40921

567

Вінницька

22997

76

406

3

15904

154

Волинська

33574

86

526

4

29744

203

Дніпропетровська

60251

320

1483

6

46319

403

Донецька

37829

269

704

0

29167

684

Житомирська

40175

77

672

7

32933

793

Закарпатська

28600

65

644

1

24446

317

Запорізька

55964

418

628

19

23162

1072

Івано-Франківська

43753

61

818

2

32849

786

Київська

61108

266

986

7

38039

821

Кіровоградська

8598

25

266

6

4586

64

Луганська

11053

33

321

11

8000

222

Львівська

63286

371

1818

19

48472

1399

Миколаївська

32560

87

531

3

14668

181

Одеська

73282

682

1084

22

48021

1569

Полтавська

37575

376

772

17

29115

522

Рівненська

41769

137

525

3

37722

499

Сумська

41595

59

539

7

35410

299

Тернопільська

34459

53

475

4

30814

274

Харківська

70656

313

1131

14

58071

408

Херсонська

18318

84

455

4

10681

341

Хмельницька

40012

40

696

7

34408

440

Черкаська

40401

376

403

4

25558

890

Чернівецька

40764

127

794

3

30204

365

Чернігівська

30637

87

449

3

18194

577
Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< січня 2021 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31