Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV(05.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 5 січня в Україні зафіксовано 5334 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 164, медпрацівників – 362). Кількість активних хворих становить 317048 осі

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1280 летальних випадків – 202 одужало (особи) – 13850 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 39286 методом ПЛР — 24154 методом ІФА — 15132 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1083585 одужало (особи) – 747408 летальних випадків – 19129 проведено ПЛР-тестувань – 5645178

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України