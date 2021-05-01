Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV(05.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 5 січня в Україні зафіксовано 5334 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 164, медпрацівників – 362). Кількість активних хворих становить 317048 осі
|
Також за останню добу:
|
|
1280
|
|
202
|
|
13850
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
39286
|
|
24154
|
|
15132
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1083585
|
|
747408
|
|
19129
|
|
5645178
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1083585
|
5334
|
19129
|
202
|
747408
|
13850
|
м. Київ
|
114369
|
846
|
2003
|
26
|
40921
|
567
|
Вінницька
|
22997
|
76
|
406
|
3
|
15904
|
154
|
Волинська
|
33574
|
86
|
526
|
4
|
29744
|
203
|
Дніпропетровська
|
60251
|
320
|
1483
|
6
|
46319
|
403
|
Донецька
|
37829
|
269
|
704
|
0
|
29167
|
684
|
Житомирська
|
40175
|
77
|
672
|
7
|
32933
|
793
|
Закарпатська
|
28600
|
65
|
644
|
1
|
24446
|
317
|
Запорізька
|
55964
|
418
|
628
|
19
|
23162
|
1072
|
Івано-Франківська
|
43753
|
61
|
818
|
2
|
32849
|
786
|
Київська
|
61108
|
266
|
986
|
7
|
38039
|
821
|
Кіровоградська
|
8598
|
25
|
266
|
6
|
4586
|
64
|
Луганська
|
11053
|
33
|
321
|
11
|
8000
|
222
|
Львівська
|
63286
|
371
|
1818
|
19
|
48472
|
1399
|
Миколаївська
|
32560
|
87
|
531
|
3
|
14668
|
181
|
Одеська
|
73282
|
682
|
1084
|
22
|
48021
|
1569
|
Полтавська
|
37575
|
376
|
772
|
17
|
29115
|
522
|
Рівненська
|
41769
|
137
|
525
|
3
|
37722
|
499
|
Сумська
|
41595
|
59
|
539
|
7
|
35410
|
299
|
Тернопільська
|
34459
|
53
|
475
|
4
|
30814
|
274
|
Харківська
|
70656
|
313
|
1131
|
14
|
58071
|
408
|
Херсонська
|
18318
|
84
|
455
|
4
|
10681
|
341
|
Хмельницька
|
40012
|
40
|
696
|
7
|
34408
|
440
|
Черкаська
|
40401
|
376
|
403
|
4
|
25558
|
890
|
Чернівецька
|
40764
|
127
|
794
|
3
|
30204
|
365
|
Чернігівська
|
30637
|
87
|
449
|
3
|
18194
|
577