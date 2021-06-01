Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (06.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 6 січня в Україні зафіксовано 6911 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 203, медпрацівників – 406). Кількість активних хворих становить 309 241 особа.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2978 летальних випадків – 228 одужало (особи) – 14490 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 52968 методом ПЛР — 34938 методом ІФА — 18030 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1090496 одужало (особи) – 761898 летальних випадків – 19357 проведено ПЛР-тестувань – 5680116

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України