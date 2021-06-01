06. 01. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (06.01.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 6 січня в Україні зафіксовано 6911 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 203, медпрацівників – 406). Кількість активних хворих становить 309 241 особа.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2978
  • летальних випадків –

228
  • одужало (особи) –

14490

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

52968
  • методом ПЛР —

34938
  • методом ІФА —

18030

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1090496
  • одужало (особи) –

761898
  • летальних випадків –

19357
  • проведено ПЛР-тестувань –

5680116

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1090496

6911

19357

228

761898

14490

м. Київ

115300

931

2022

19

41572

651

Вінницька

23155

158

411

5

16077

173

Волинська

33709

135

528

2

30138

394

Дніпропетровська

60476

225

1512

29

46538

219

Донецька

38088

259

712

8

29957

790

Житомирська

40263

88

675

3

33503

570

Закарпатська

28676

76

648

4

24748

302

Запорізька

56586

622

649

21

24546

1384

Івано-Франківська

43873

120

822

4

33533

684

Київська

61704

596

1000

14

39242

1203

Кіровоградська

8663

65

266

0

4659

73

Луганська

11240

187

325

4

8214

214

Львівська

63610

324

1841

23

48901

429

Миколаївська

32680

120

541

10

15022

354

Одеська

73950

668

1107

23

49183

1162

Полтавська

37884

309

782

10

30083

968

Рівненська

42012

243

527

2

38105

383

Сумська

41710

115

543

4

35787

377

Тернопільська

34620

161

476

1

31110

296

Харківська

71213

557

1144

13

58535

464

Херсонська

18435

117

462

7

11066

385

Хмельницька

40328

316

699

3

35296

888

Черкаська

40746

345

412

9

26756

1198

Чернівецька

40903

139

794

0

30567

363

Чернігівська

30672

35

459

10

18760

566
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