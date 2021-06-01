Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (06.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 6 січня в Україні зафіксовано 6911 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 203, медпрацівників – 406). Кількість активних хворих становить 309 241 особа.
|
Також за останню добу:
|
|
2978
|
|
228
|
|
14490
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
52968
|
|
34938
|
|
18030
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1090496
|
|
761898
|
|
19357
|
|
5680116
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1090496
|
6911
|
19357
|
228
|
761898
|
14490
|
м. Київ
|
115300
|
931
|
2022
|
19
|
41572
|
651
|
Вінницька
|
23155
|
158
|
411
|
5
|
16077
|
173
|
Волинська
|
33709
|
135
|
528
|
2
|
30138
|
394
|
Дніпропетровська
|
60476
|
225
|
1512
|
29
|
46538
|
219
|
Донецька
|
38088
|
259
|
712
|
8
|
29957
|
790
|
Житомирська
|
40263
|
88
|
675
|
3
|
33503
|
570
|
Закарпатська
|
28676
|
76
|
648
|
4
|
24748
|
302
|
Запорізька
|
56586
|
622
|
649
|
21
|
24546
|
1384
|
Івано-Франківська
|
43873
|
120
|
822
|
4
|
33533
|
684
|
Київська
|
61704
|
596
|
1000
|
14
|
39242
|
1203
|
Кіровоградська
|
8663
|
65
|
266
|
0
|
4659
|
73
|
Луганська
|
11240
|
187
|
325
|
4
|
8214
|
214
|
Львівська
|
63610
|
324
|
1841
|
23
|
48901
|
429
|
Миколаївська
|
32680
|
120
|
541
|
10
|
15022
|
354
|
Одеська
|
73950
|
668
|
1107
|
23
|
49183
|
1162
|
Полтавська
|
37884
|
309
|
782
|
10
|
30083
|
968
|
Рівненська
|
42012
|
243
|
527
|
2
|
38105
|
383
|
Сумська
|
41710
|
115
|
543
|
4
|
35787
|
377
|
Тернопільська
|
34620
|
161
|
476
|
1
|
31110
|
296
|
Харківська
|
71213
|
557
|
1144
|
13
|
58535
|
464
|
Херсонська
|
18435
|
117
|
462
|
7
|
11066
|
385
|
Хмельницька
|
40328
|
316
|
699
|
3
|
35296
|
888
|
Черкаська
|
40746
|
345
|
412
|
9
|
26756
|
1198
|
Чернівецька
|
40903
|
139
|
794
|
0
|
30567
|
363
|
Чернігівська
|
30672
|
35
|
459
|
10
|
18760
|
566