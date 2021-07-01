Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (07.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 7 січня в Україні зафіксовано 8997 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 227, медпрацівників – 385). Кыльксть активних хворих становить 306 774 особи.
|
Також за останню добу:
|
|
2567
|
|
148
|
|
11316
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
54438
|
|
37287
|
|
17151
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1099493
|
|
773214
|
|
19505
|
|
5717403
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1099493
|
8997
|
19505
|
148
|
773214
|
11316
|
м. Київ
|
116031
|
731
|
2041
|
19
|
42210
|
638
|
Вінницька
|
23405
|
250
|
414
|
3
|
16301
|
224
|
Волинська
|
33851
|
142
|
532
|
4
|
30335
|
197
|
Дніпропетровська
|
60890
|
414
|
1528
|
16
|
46794
|
256
|
Донецька
|
38660
|
572
|
720
|
8
|
30556
|
599
|
Житомирська
|
40726
|
463
|
678
|
3
|
33679
|
176
|
Закарпатська
|
28787
|
111
|
652
|
4
|
24919
|
171
|
Запорізька
|
57095
|
509
|
649
|
0
|
25762
|
1216
|
Івано-Франківська
|
44010
|
137
|
825
|
3
|
34527
|
994
|
Київська
|
62184
|
480
|
1014
|
14
|
40166
|
924
|
Кіровоградська
|
8745
|
82
|
268
|
2
|
4758
|
99
|
Луганська
|
11571
|
331
|
329
|
4
|
8385
|
171
|
Львівська
|
63898
|
288
|
1846
|
5
|
49350
|
449
|
Миколаївська
|
33091
|
411
|
544
|
3
|
15101
|
79
|
Одеська
|
74644
|
694
|
1121
|
14
|
50611
|
1428
|
Полтавська
|
38273
|
389
|
789
|
7
|
30778
|
695
|
Рівненська
|
42338
|
326
|
528
|
1
|
38387
|
282
|
Сумська
|
42215
|
505
|
549
|
6
|
35980
|
193
|
Тернопільська
|
34818
|
198
|
476
|
0
|
31210
|
100
|
Харківська
|
71812
|
599
|
1154
|
10
|
58802
|
267
|
Херсонська
|
18582
|
147
|
462
|
0
|
11324
|
258
|
Хмельницька
|
40739
|
411
|
702
|
3
|
35789
|
493
|
Черкаська
|
40979
|
233
|
422
|
10
|
27776
|
1020
|
Чернівецька
|
41064
|
161
|
802
|
8
|
30749
|
182
|
Чернігівська
|
31085
|
413
|
460
|
1
|
18965
|
205