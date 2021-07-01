07. 01. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (07.01.21)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 7 січня в Україні зафіксовано 8997 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 227, медпрацівників – 385). Кыльксть активних хворих становить 306 774 особи.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2567
  • летальних випадків –

148
  • одужало (особи) –

11316

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

54438
  • методом ПЛР —

37287
  • методом ІФА —

17151

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1099493
  • одужало (особи) –

773214
  • летальних випадків –

19505
  • проведено ПЛР-тестувань –

5717403

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1099493

8997

19505

148

773214

11316

м. Київ

116031

731

2041

19

42210

638

Вінницька

23405

250

414

3

16301

224

Волинська

33851

142

532

4

30335

197

Дніпропетровська

60890

414

1528

16

46794

256

Донецька

38660

572

720

8

30556

599

Житомирська

40726

463

678

3

33679

176

Закарпатська

28787

111

652

4

24919

171

Запорізька

57095

509

649

0

25762

1216

Івано-Франківська

44010

137

825

3

34527

994

Київська

62184

480

1014

14

40166

924

Кіровоградська

8745

82

268

2

4758

99

Луганська

11571

331

329

4

8385

171

Львівська

63898

288

1846

5

49350

449

Миколаївська

33091

411

544

3

15101

79

Одеська

74644

694

1121

14

50611

1428

Полтавська

38273

389

789

7

30778

695

Рівненська

42338

326

528

1

38387

282

Сумська

42215

505

549

6

35980

193

Тернопільська

34818

198

476

0

31210

100

Харківська

71812

599

1154

10

58802

267

Херсонська

18582

147

462

0

11324

258

Хмельницька

40739

411

702

3

35789

493

Черкаська

40979

233

422

10

27776

1020

Чернівецька

41064

161

802

8

30749

182

Чернігівська

31085

413

460

1

18965

205
Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< січня 2021 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31