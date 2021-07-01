Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (07.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 7 січня в Україні зафіксовано 8997 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 227, медпрацівників – 385). Кыльксть активних хворих становить 306 774 особи.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2567 летальних випадків – 148 одужало (особи) – 11316 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 54438 методом ПЛР — 37287 методом ІФА — 17151 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1099493 одужало (особи) – 773214 летальних випадків – 19505 проведено ПЛР-тестувань – 5717403

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України