09. 01. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9 січня в Україні зафіксовано 4846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 168, медпрацівників – 176). Кількість активних хворих становить 304 041 особа.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –

2411
  • летальних випадків –

80
  • одужало (особи) –

7961

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

26494
  • методом ПЛР —

18635
  • методом ІФА —

7859

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1110015
  • одужало (особи) –

786306
  • летальних випадків –

19668
  • проведено ПЛР-тестувань –

5752190

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1110015

4846

19668

80

786306

7961

м. Київ

116813

344

2067

15

42784

448

Вінницька

23573

61

415

1

17110

417

Волинська

34066

108

535

2

30535

123

Дніпропетровська

61737

471

1547

6

47038

37

Донецька

39233

189

720

0

31005

255

Житомирська

41263

179

683

2

33771

92

Закарпатська

28938

55

656

1

24920

1

Запорізька

57909

456

667

0

28062

1604

Івано-Франківська

44249

133

831

3

35833

678

Київська

62930

375

1017

3

41053

470

Кіровоградська

8793

40

272

3

4836

51

Луганська

11833

149

332

3

8563

178

Львівська

64491

262

1860

7

49749

278

Миколаївська

33925

416

547

0

15101

0

Одеська

75217

299

1121

0

51645

595

Полтавська

38548

160

798

5

30950

48

Рівненська

42564

80

529

0

38436

18

Сумська

42610

160

550

0

36911

458

Тернопільська

34989

70

479

2

31405

97

Харківська

72226

223

1170

8

59765

555

Херсонська

18818

44

473

10

11868

249

Хмельницька

41049

47

706

2

35927

78

Черкаська

41478

353

424

2

28609

691

Чернівецька

41363

147

808

4

31134

209

Чернігівська

31400

25

461

1

19296

331

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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