Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9 січня в Україні зафіксовано 4846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 168, медпрацівників – 176). Кількість активних хворих становить 304 041 особа.
|
Також за останню добу:
|
|
2411
|
|
80
|
|
7961
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
26494
|
|
18635
|
|
7859
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1110015
|
|
786306
|
|
19668
|
|
5752190
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1110015
|
4846
|
19668
|
80
|
786306
|
7961
|
м. Київ
|
116813
|
344
|
2067
|
15
|
42784
|
448
|
Вінницька
|
23573
|
61
|
415
|
1
|
17110
|
417
|
Волинська
|
34066
|
108
|
535
|
2
|
30535
|
123
|
Дніпропетровська
|
61737
|
471
|
1547
|
6
|
47038
|
37
|
Донецька
|
39233
|
189
|
720
|
0
|
31005
|
255
|
Житомирська
|
41263
|
179
|
683
|
2
|
33771
|
92
|
Закарпатська
|
28938
|
55
|
656
|
1
|
24920
|
1
|
Запорізька
|
57909
|
456
|
667
|
0
|
28062
|
1604
|
Івано-Франківська
|
44249
|
133
|
831
|
3
|
35833
|
678
|
Київська
|
62930
|
375
|
1017
|
3
|
41053
|
470
|
Кіровоградська
|
8793
|
40
|
272
|
3
|
4836
|
51
|
Луганська
|
11833
|
149
|
332
|
3
|
8563
|
178
|
Львівська
|
64491
|
262
|
1860
|
7
|
49749
|
278
|
Миколаївська
|
33925
|
416
|
547
|
0
|
15101
|
0
|
Одеська
|
75217
|
299
|
1121
|
0
|
51645
|
595
|
Полтавська
|
38548
|
160
|
798
|
5
|
30950
|
48
|
Рівненська
|
42564
|
80
|
529
|
0
|
38436
|
18
|
Сумська
|
42610
|
160
|
550
|
0
|
36911
|
458
|
Тернопільська
|
34989
|
70
|
479
|
2
|
31405
|
97
|
Харківська
|
72226
|
223
|
1170
|
8
|
59765
|
555
|
Херсонська
|
18818
|
44
|
473
|
10
|
11868
|
249
|
Хмельницька
|
41049
|
47
|
706
|
2
|
35927
|
78
|
Черкаська
|
41478
|
353
|
424
|
2
|
28609
|
691
|
Чернівецька
|
41363
|
147
|
808
|
4
|
31134
|
209
|
Чернігівська
|
31400
|
25
|
461
|
1
|
19296
|
331
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.