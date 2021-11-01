Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 11 січня в Україні зафіксовано 4288 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 133, медпрацівників – 184). Кількість активних хворих - 303 062 особи.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1372 летальних випадків – 68 одужало (особи) – 4819 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 16061 методом ПЛР — 12043 методом ІФА — 4018 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1119314 одужало (особи) – 796417 летальних випадків – 19835 проведено ПЛР-тестувань – 5781951

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України