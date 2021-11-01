11. 01. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (11.01.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 11 січня в Україні зафіксовано 4288 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 133, медпрацівників – 184). Кількість активних хворих - 303 062 особи.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1372
  • летальних випадків –

68
  • одужало (особи) –

4819

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

16061
  • методом ПЛР —

12043
  • методом ІФА —

4018

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1119314
  • одужало (особи) –

796417
  • летальних випадків –

19835
  • проведено ПЛР-тестувань –

5781951

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1119314

4288

19835

68

796417

4819

м. Київ

117588

371

2089

12

43446

207

Вінницька

23739

97

420

3

17474

198

Волинська

34293

103

537

1

30804

138

Дніпропетровська

62220

243

1547

0

47398

220

Донецька

39572

153

720

0

31250

112

Житомирська

41494

120

685

0

33850

72

Закарпатська

29031

44

659

0

25113

103

Запорізька

58574

458

669

1

29221

582

Івано-Франківська

44415

92

835

2

37000

551

Київська

63700

365

1019

0

41830

254

Кіровоградська

8890

12

278

4

4895

34

Луганська

12115

140

334

1

8607

0

Львівська

64977

160

1877

7

50081

128

Миколаївська

34545

293

555

3

15133

32

Одеська

75975

312

1140

10

52369

388

Полтавська

38940

217

804

2

31095

70

Рівненська

42811

88

533

1

38804

248

Сумська

42919

160

550

0

37328

199

Тернопільська

35242

103

485

0

31579

89

Харківська

72666

96

1182

3

60283

191

Херсонська

19118

159

492

6

12318

246

Хмельницька

41275

41

706

0

36119

70

Черкаська

42009

229

430

6

29454

451

Чернівецька

41667

153

817

6

31670

236

Чернігівська

31539

79

472

0

19296

0
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