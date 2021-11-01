Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (11.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 11 січня в Україні зафіксовано 4288 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 133, медпрацівників – 184). Кількість активних хворих - 303 062 особи.
|
Також за останню добу:
|
|
1372
|
|
68
|
|
4819
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
16061
|
|
12043
|
|
4018
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1119314
|
|
796417
|
|
19835
|
|
5781951
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1119314
|
4288
|
19835
|
68
|
796417
|
4819
|
м. Київ
|
117588
|
371
|
2089
|
12
|
43446
|
207
|
Вінницька
|
23739
|
97
|
420
|
3
|
17474
|
198
|
Волинська
|
34293
|
103
|
537
|
1
|
30804
|
138
|
Дніпропетровська
|
62220
|
243
|
1547
|
0
|
47398
|
220
|
Донецька
|
39572
|
153
|
720
|
0
|
31250
|
112
|
Житомирська
|
41494
|
120
|
685
|
0
|
33850
|
72
|
Закарпатська
|
29031
|
44
|
659
|
0
|
25113
|
103
|
Запорізька
|
58574
|
458
|
669
|
1
|
29221
|
582
|
Івано-Франківська
|
44415
|
92
|
835
|
2
|
37000
|
551
|
Київська
|
63700
|
365
|
1019
|
0
|
41830
|
254
|
Кіровоградська
|
8890
|
12
|
278
|
4
|
4895
|
34
|
Луганська
|
12115
|
140
|
334
|
1
|
8607
|
0
|
Львівська
|
64977
|
160
|
1877
|
7
|
50081
|
128
|
Миколаївська
|
34545
|
293
|
555
|
3
|
15133
|
32
|
Одеська
|
75975
|
312
|
1140
|
10
|
52369
|
388
|
Полтавська
|
38940
|
217
|
804
|
2
|
31095
|
70
|
Рівненська
|
42811
|
88
|
533
|
1
|
38804
|
248
|
Сумська
|
42919
|
160
|
550
|
0
|
37328
|
199
|
Тернопільська
|
35242
|
103
|
485
|
0
|
31579
|
89
|
Харківська
|
72666
|
96
|
1182
|
3
|
60283
|
191
|
Херсонська
|
19118
|
159
|
492
|
6
|
12318
|
246
|
Хмельницька
|
41275
|
41
|
706
|
0
|
36119
|
70
|
Черкаська
|
42009
|
229
|
430
|
6
|
29454
|
451
|
Чернівецька
|
41667
|
153
|
817
|
6
|
31670
|
236
|
Чернігівська
|
31539
|
79
|
472
|
0
|
19296
|
0