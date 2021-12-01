Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (11.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 12 січня в Україні зафіксовано 5116 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 131, медпрацівників – 309). Кількість активних хворих - 292 043 особи.
|
Також за останню добу:
|
|
1092
|
|
184
|
|
15951
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
41682
|
|
23873
|
|
17809
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1124430
|
|
812368
|
|
20019
|
|
5805824
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1124430
|
5116
|
20019
|
184
|
812368
|
15951
|
м. Київ
|
118486
|
898
|
2115
|
26
|
43980
|
534
|
Вінницька
|
23860
|
121
|
427
|
7
|
17796
|
322
|
Волинська
|
34392
|
99
|
541
|
4
|
30970
|
166
|
Дніпропетровська
|
62487
|
267
|
1557
|
10
|
47886
|
488
|
Донецька
|
39732
|
160
|
726
|
6
|
31852
|
602
|
Житомирська
|
41566
|
72
|
693
|
8
|
34510
|
660
|
Закарпатська
|
29165
|
134
|
664
|
5
|
25535
|
422
|
Запорізька
|
59037
|
463
|
676
|
7
|
30876
|
1655
|
Івано-Франківська
|
44481
|
66
|
837
|
2
|
37573
|
573
|
Київська
|
63984
|
284
|
1025
|
6
|
42621
|
791
|
Кіровоградська
|
8966
|
76
|
283
|
5
|
5054
|
159
|
Луганська
|
12162
|
47
|
337
|
3
|
8787
|
180
|
Львівська
|
65289
|
312
|
1892
|
15
|
50801
|
720
|
Миколаївська
|
34597
|
52
|
558
|
3
|
15527
|
394
|
Одеська
|
76290
|
315
|
1161
|
21
|
57167
|
4798
|
Полтавська
|
39460
|
520
|
812
|
8
|
31580
|
485
|
Рівненська
|
42943
|
132
|
538
|
5
|
39423
|
619
|
Сумська
|
43071
|
152
|
560
|
10
|
37640
|
312
|
Тернопільська
|
35325
|
83
|
487
|
2
|
31840
|
261
|
Харківська
|
72941
|
275
|
1192
|
10
|
60610
|
327
|
Херсонська
|
19191
|
73
|
493
|
1
|
12514
|
196
|
Хмельницька
|
41293
|
18
|
710
|
4
|
36437
|
318
|
Черкаська
|
42315
|
306
|
434
|
4
|
30071
|
617
|
Чернівецька
|
41851
|
184
|
820
|
3
|
32000
|
330
|
Чернігівська
|
31546
|
7
|
481
|
9
|
19318
|
22
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.