12. 01. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (11.01.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 12 січня в Україні зафіксовано 5116 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 131, медпрацівників – 309). Кількість активних хворих - 292 043 особи.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –

1092
  • летальних випадків –

184
  • одужало (особи) –

15951

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

41682
  • методом ПЛР —

23873
  • методом ІФА —

17809

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1124430
  • одужало (особи) –

812368
  • летальних випадків –

20019
  • проведено ПЛР-тестувань –

5805824

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1124430

5116

20019

184

812368

15951

м. Київ

118486

898

2115

26

43980

534

Вінницька

23860

121

427

7

17796

322

Волинська

34392

99

541

4

30970

166

Дніпропетровська

62487

267

1557

10

47886

488

Донецька

39732

160

726

6

31852

602

Житомирська

41566

72

693

8

34510

660

Закарпатська

29165

134

664

5

25535

422

Запорізька

59037

463

676

7

30876

1655

Івано-Франківська

44481

66

837

2

37573

573

Київська

63984

284

1025

6

42621

791

Кіровоградська

8966

76

283

5

5054

159

Луганська

12162

47

337

3

8787

180

Львівська

65289

312

1892

15

50801

720

Миколаївська

34597

52

558

3

15527

394

Одеська

76290

315

1161

21

57167

4798

Полтавська

39460

520

812

8

31580

485

Рівненська

42943

132

538

5

39423

619

Сумська

43071

152

560

10

37640

312

Тернопільська

35325

83

487

2

31840

261

Харківська

72941

275

1192

10

60610

327

Херсонська

19191

73

493

1

12514

196

Хмельницька

41293

18

710

4

36437

318

Черкаська

42315

306

434

4

30071

617

Чернівецька

41851

184

820

3

32000

330

Чернігівська

31546

7

481

9

19318

22

 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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