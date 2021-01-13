Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (13.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 13 січня в Україні зафіксовано 6409 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 187, медпрацівників – 367). Кількість активних хворих - 283 754 особи.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2564 летальних випадків – 195 одужало (особи) – 14503 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 59931 методом ПЛР — 35678 методом ІФА — 24253 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1130839 одужало (особи) – 826871 летальних випадків – 20214 проведено ПЛР-тестувань – 5841502