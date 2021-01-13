Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (13.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 13 січня в Україні зафіксовано 6409 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 187, медпрацівників – 367). Кількість активних хворих - 283 754 особи.
|
Також за останню добу:
|
|
2564
|
|
195
|
|
14503
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
59931
|
|
35678
|
|
24253
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1130839
|
|
826871
|
|
20214
|
|
5841502
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1130839
|
6409
|
20214
|
195
|
826871
|
14503
|
м. Київ
|
119392
|
906
|
2128
|
13
|
44828
|
848
|
Вінницька
|
24071
|
211
|
433
|
6
|
18125
|
329
|
Волинська
|
34535
|
143
|
542
|
1
|
31277
|
307
|
Дніпропетровська
|
62592
|
105
|
1581
|
24
|
48357
|
471
|
Донецька
|
39921
|
189
|
740
|
14
|
32501
|
649
|
Житомирська
|
41667
|
101
|
695
|
2
|
35055
|
545
|
Закарпатська
|
29265
|
100
|
667
|
3
|
25767
|
232
|
Запорізька
|
59566
|
529
|
683
|
7
|
32493
|
1617
|
Івано-Франківська
|
44615
|
134
|
841
|
4
|
38050
|
477
|
Київська
|
64264
|
280
|
1035
|
10
|
43573
|
952
|
Кіровоградська
|
9083
|
117
|
286
|
3
|
5170
|
116
|
Луганська
|
12390
|
228
|
342
|
5
|
9005
|
218
|
Львівська
|
65566
|
277
|
1914
|
22
|
52299
|
1498
|
Миколаївська
|
34769
|
172
|
564
|
6
|
15924
|
397
|
Одеська
|
76803
|
513
|
1171
|
10
|
58123
|
956
|
Полтавська
|
39816
|
356
|
819
|
7
|
31996
|
416
|
Рівненська
|
43178
|
235
|
540
|
2
|
39795
|
372
|
Сумська
|
43230
|
159
|
564
|
4
|
38053
|
413
|
Тернопільська
|
35452
|
127
|
487
|
0
|
32129
|
289
|
Харківська
|
73462
|
521
|
1206
|
14
|
61373
|
763
|
Херсонська
|
19332
|
141
|
495
|
2
|
12822
|
308
|
Хмельницька
|
41641
|
348
|
715
|
5
|
36732
|
295
|
Черкаська
|
42584
|
269
|
450
|
16
|
31027
|
956
|
Чернівецька
|
42016
|
165
|
823
|
3
|
32402
|
402
|
Чернігівська
|
31629
|
83
|
493
|
12
|
19995
|
677