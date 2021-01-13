13. 01. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (13.01.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 13 січня в Україні зафіксовано 6409 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 187, медпрацівників – 367). Кількість активних хворих - 283 754 особи.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2564
  • летальних випадків –

195
  • одужало (особи) –

14503

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

59931
  • методом ПЛР —

35678
  • методом ІФА —

24253

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1130839
  • одужало (особи) –

826871
  • летальних випадків –

20214
  • проведено ПЛР-тестувань –

5841502

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1130839

6409

20214

195

826871

14503

м. Київ

119392

906

2128

13

44828

848

Вінницька

24071

211

433

6

18125

329

Волинська

34535

143

542

1

31277

307

Дніпропетровська

62592

105

1581

24

48357

471

Донецька

39921

189

740

14

32501

649

Житомирська

41667

101

695

2

35055

545

Закарпатська

29265

100

667

3

25767

232

Запорізька

59566

529

683

7

32493

1617

Івано-Франківська

44615

134

841

4

38050

477

Київська

64264

280

1035

10

43573

952

Кіровоградська

9083

117

286

3

5170

116

Луганська

12390

228

342

5

9005

218

Львівська

65566

277

1914

22

52299

1498

Миколаївська

34769

172

564

6

15924

397

Одеська

76803

513

1171

10

58123

956

Полтавська

39816

356

819

7

31996

416

Рівненська

43178

235

540

2

39795

372

Сумська

43230

159

564

4

38053

413

Тернопільська

35452

127

487

0

32129

289

Харківська

73462

521

1206

14

61373

763

Херсонська

19332

141

495

2

12822

308

Хмельницька

41641

348

715

5

36732

295

Черкаська

42584

269

450

16

31027

956

Чернівецька

42016

165

823

3

32402

402

Чернігівська

31629

83

493

12

19995

677
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