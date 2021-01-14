Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (14.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 14 січня в Україні зафіксовано 7925 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 233, медпрацівників – 345). Кількість активних хворих - 281 325 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
2229
|
|
162
|
|
10192
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
54265
|
|
33349
|
|
20916
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1138764
|
|
837063
|
|
20376
|
|
5874851
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1138764
|
7925
|
20376
|
162
|
837063
|
10192
|
м. Київ
|
120186
|
794
|
2141
|
13
|
45527
|
699
|
Вінницька
|
24285
|
214
|
437
|
4
|
18425
|
300
|
Волинська
|
34756
|
221
|
545
|
3
|
31608
|
331
|
Дніпропетровська
|
62909
|
317
|
1603
|
22
|
48588
|
231
|
Донецька
|
40509
|
588
|
748
|
8
|
32993
|
492
|
Житомирська
|
42040
|
373
|
695
|
0
|
35473
|
418
|
Закарпатська
|
29384
|
119
|
669
|
2
|
25868
|
101
|
Запорізька
|
60120
|
554
|
687
|
4
|
33820
|
1327
|
Івано-Франківська
|
44756
|
141
|
846
|
5
|
38408
|
358
|
Київська
|
64674
|
410
|
1042
|
7
|
44444
|
871
|
Кіровоградська
|
9166
|
83
|
287
|
1
|
5247
|
77
|
Луганська
|
12604
|
214
|
345
|
3
|
9136
|
131
|
Львівська
|
66048
|
482
|
1928
|
14
|
52745
|
446
|
Миколаївська
|
35229
|
460
|
570
|
6
|
16322
|
398
|
Одеська
|
77160
|
357
|
1187
|
16
|
58729
|
606
|
Полтавська
|
40161
|
345
|
825
|
6
|
32501
|
505
|
Рівненська
|
43458
|
280
|
540
|
0
|
40175
|
380
|
Сумська
|
43495
|
265
|
570
|
6
|
38234
|
181
|
Тернопільська
|
35661
|
209
|
489
|
2
|
32295
|
166
|
Харківська
|
73840
|
378
|
1220
|
14
|
61657
|
284
|
Херсонська
|
19449
|
117
|
501
|
6
|
13146
|
324
|
Хмельницька
|
41870
|
229
|
721
|
6
|
37005
|
273
|
Черкаська
|
42891
|
307
|
462
|
12
|
31521
|
494
|
Чернівецька
|
42212
|
196
|
824
|
1
|
32735
|
333
|
Чернігівська
|
31901
|
272
|
494
|
1
|
20461
|
466
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.