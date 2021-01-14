14. 01. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (14.01.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 14 січня в Україні зафіксовано 7925 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 233, медпрацівників – 345). Кількість активних хворих - 281 325 осіб.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –

2229
  • летальних випадків –

162
  • одужало (особи) –

10192

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

54265
  • методом ПЛР —

33349
  • методом ІФА —

20916

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1138764
  • одужало (особи) –

837063
  • летальних випадків –

20376
  • проведено ПЛР-тестувань –

5874851

 Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1138764

7925

20376

162

837063

10192

м. Київ

120186

794

2141

13

45527

699

Вінницька

24285

214

437

4

18425

300

Волинська

34756

221

545

3

31608

331

Дніпропетровська

62909

317

1603

22

48588

231

Донецька

40509

588

748

8

32993

492

Житомирська

42040

373

695

0

35473

418

Закарпатська

29384

119

669

2

25868

101

Запорізька

60120

554

687

4

33820

1327

Івано-Франківська

44756

141

846

5

38408

358

Київська

64674

410

1042

7

44444

871

Кіровоградська

9166

83

287

1

5247

77

Луганська

12604

214

345

3

9136

131

Львівська

66048

482

1928

14

52745

446

Миколаївська

35229

460

570

6

16322

398

Одеська

77160

357

1187

16

58729

606

Полтавська

40161

345

825

6

32501

505

Рівненська

43458

280

540

0

40175

380

Сумська

43495

265

570

6

38234

181

Тернопільська

35661

209

489

2

32295

166

Харківська

73840

378

1220

14

61657

284

Херсонська

19449

117

501

6

13146

324

Хмельницька

41870

229

721

6

37005

273

Черкаська

42891

307

462

12

31521

494

Чернівецька

42212

196

824

1

32735

333

Чернігівська

31901

272

494

1

20461

466

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ  за номером 0 800 60 20 19.

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