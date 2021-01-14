Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (14.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 14 січня в Україні зафіксовано 7925 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 233, медпрацівників – 345). Кількість активних хворих - 281 325 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2229 летальних випадків – 162 одужало (особи) – 10192 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 54265 методом ПЛР — 33349 методом ІФА — 20916 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1138764 одужало (особи) – 837063 летальних випадків – 20376 проведено ПЛР-тестувань – 5874851

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 1138764 7925 20376 162 837063 10192 м. Київ 120186 794 2141 13 45527 699 Вінницька 24285 214 437 4 18425 300 Волинська 34756 221 545 3 31608 331 Дніпропетровська 62909 317 1603 22 48588 231 Донецька 40509 588 748 8 32993 492 Житомирська 42040 373 695 0 35473 418 Закарпатська 29384 119 669 2 25868 101 Запорізька 60120 554 687 4 33820 1327 Івано-Франківська 44756 141 846 5 38408 358 Київська 64674 410 1042 7 44444 871 Кіровоградська 9166 83 287 1 5247 77 Луганська 12604 214 345 3 9136 131 Львівська 66048 482 1928 14 52745 446 Миколаївська 35229 460 570 6 16322 398 Одеська 77160 357 1187 16 58729 606 Полтавська 40161 345 825 6 32501 505 Рівненська 43458 280 540 0 40175 380 Сумська 43495 265 570 6 38234 181 Тернопільська 35661 209 489 2 32295 166 Харківська 73840 378 1220 14 61657 284 Херсонська 19449 117 501 6 13146 324 Хмельницька 41870 229 721 6 37005 273 Черкаська 42891 307 462 12 31521 494 Чернівецька 42212 196 824 1 32735 333 Чернігівська 31901 272 494 1 20461 466

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.