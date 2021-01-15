15. 01. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (15.01.21)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 15 січня в Україні зафіксовано 8 199 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 236, медпрацівників – 315). Кількість активних хворих - 279 030 осіб.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано (особи) –

2152
  • летальних випадків –

166
  • одужало (особи) –

10328

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

49596
  • методом ПЛР —

30225
  • методом ІФА —

19371

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1146963
  • одужало (особи) –

847391
  • летальних випадків –

20542
  • проведено ПЛР-тестувань –

5905076

 Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1146963

8199

20542

166

847391

10328

м. Київ

121082

896

2161

20

46349

822

Вінницька

24494

209

439

2

18790

365

Волинська

34883

127

550

5

31835

227

Дніпропетровська

63442

533

1616

13

48877

289

Донецька

40952

443

748

0

34259

1266

Житомирська

42254

214

696

1

36265

792

Закарпатська

29484

100

672

3

26117

249

Запорізька

60749

629

704

17

34818

998

Івано-Франківська

44929

173

851

5

38700

292

Київська

65262

588

1050

8

44960

516

Кіровоградська

9244

78

289

2

5356

109

Луганська

12783

179

349

4

9339

203

Львівська

66573

525

1937

9

53076

331

Миколаївська

35718

489

580

10

16751

429

Одеська

77752

592

1210

23

59184

455

Полтавська

40448

287

829

4

32853

352

Рівненська

43700

242

541

1

40419

244

Сумська

43839

344

572

2

38664

430

Тернопільська

35852

191

494

5

32400

105

Харківська

74150

310

1231

11

61934

277

Херсонська

19570

121

507

6

13445

299

Хмельницька

42016

146

728

7

37218

213

Черкаська

43172

281

467

5

32247

726

Чернівецька

42439

227

827

3

33071

336

Чернігівська

32176

275

494

0

20464

3
Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< січня 2021 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31