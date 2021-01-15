Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (15.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 15 січня в Україні зафіксовано 8 199 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 236, медпрацівників – 315). Кількість активних хворих - 279 030 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
2152
|
|
166
|
|
10328
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
49596
|
|
30225
|
|
19371
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1146963
|
|
847391
|
|
20542
|
|
5905076
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1146963
|
8199
|
20542
|
166
|
847391
|
10328
|
м. Київ
|
121082
|
896
|
2161
|
20
|
46349
|
822
|
Вінницька
|
24494
|
209
|
439
|
2
|
18790
|
365
|
Волинська
|
34883
|
127
|
550
|
5
|
31835
|
227
|
Дніпропетровська
|
63442
|
533
|
1616
|
13
|
48877
|
289
|
Донецька
|
40952
|
443
|
748
|
0
|
34259
|
1266
|
Житомирська
|
42254
|
214
|
696
|
1
|
36265
|
792
|
Закарпатська
|
29484
|
100
|
672
|
3
|
26117
|
249
|
Запорізька
|
60749
|
629
|
704
|
17
|
34818
|
998
|
Івано-Франківська
|
44929
|
173
|
851
|
5
|
38700
|
292
|
Київська
|
65262
|
588
|
1050
|
8
|
44960
|
516
|
Кіровоградська
|
9244
|
78
|
289
|
2
|
5356
|
109
|
Луганська
|
12783
|
179
|
349
|
4
|
9339
|
203
|
Львівська
|
66573
|
525
|
1937
|
9
|
53076
|
331
|
Миколаївська
|
35718
|
489
|
580
|
10
|
16751
|
429
|
Одеська
|
77752
|
592
|
1210
|
23
|
59184
|
455
|
Полтавська
|
40448
|
287
|
829
|
4
|
32853
|
352
|
Рівненська
|
43700
|
242
|
541
|
1
|
40419
|
244
|
Сумська
|
43839
|
344
|
572
|
2
|
38664
|
430
|
Тернопільська
|
35852
|
191
|
494
|
5
|
32400
|
105
|
Харківська
|
74150
|
310
|
1231
|
11
|
61934
|
277
|
Херсонська
|
19570
|
121
|
507
|
6
|
13445
|
299
|
Хмельницька
|
42016
|
146
|
728
|
7
|
37218
|
213
|
Черкаська
|
43172
|
281
|
467
|
5
|
32247
|
726
|
Чернівецька
|
42439
|
227
|
827
|
3
|
33071
|
336
|
Чернігівська
|
32176
|
275
|
494
|
0
|
20464
|
3