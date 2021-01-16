Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (16.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 січня в Україні зафіксовано 7729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 245 медпрацівників – 369). Кількість активних хворих - 276 823 особи.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2083 летальних випадків – 144 одужало (особи) – 9792 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 48700 методом ПЛР — 29363 методом ІФА — 19337 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1154692 одужало (особи) – 857183 летальних випадків – 20686 проведено ПЛР-тестувань – 5934439

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України