16. 01. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (16.01.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 січня в Україні зафіксовано 7729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 245 медпрацівників – 369). Кількість активних хворих - 276 823 особи.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2083
  • летальних випадків –

144
  • одужало (особи) –

9792

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

48700
  • методом ПЛР —

29363
  • методом ІФА —

19337

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1154692
  • одужало (особи) –

857183
  • летальних випадків –

20686
  • проведено ПЛР-тестувань –

5934439

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1154692

7729

20686

144

857183

9792

м. Київ

121903

821

2175

14

47284

935

Вінницька

24722

228

444

5

19115

325

Волинська

35087

204

554

4

32210

375

Дніпропетровська

64028

586

1635

19

49120

243

Донецька

41492

540

757

9

34768

509

Житомирська

42454

200

698

2

36790

525

Закарпатська

29631

147

675

3

26253

136

Запорізька

61445

696

709

5

35567

749

Івано-Франківська

45097

168

857

6

39003

303

Київська

65736

474

1062

12

45479

519

Кіровоградська

9336

92

293

4

5420

64

Луганська

12938

155

354

5

9478

139

Львівська

67058

485

1947

10

53345

269

Миколаївська

36127

409

586

6

16963

212

Одеська

78077

325

1221

11

60105

921

Полтавська

40798

350

831

2

33347

494

Рівненська

43943

243

541

0

40636

217

Сумська

44076

237

575

3

38951

287

Тернопільська

35997

145

495

1

32507

107

Харківська

74435

285

1236

5

62163

229

Херсонська

19633

63

511

4

13735

290

Хмельницька

42226

210

734

6

37451

233

Черкаська

43495

323

471

4

33338

1091

Чернівецька

42648

209

830

3

33499

428

Чернігівська

32310

134

495

1

20656

192
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