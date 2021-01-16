Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (16.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 січня в Україні зафіксовано 7729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 245 медпрацівників – 369). Кількість активних хворих - 276 823 особи.
|
Також за останню добу:
|
|
2083
|
|
144
|
|
9792
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
48700
|
|
29363
|
|
19337
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1154692
|
|
857183
|
|
20686
|
|
5934439
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1154692
|
7729
|
20686
|
144
|
857183
|
9792
|
м. Київ
|
121903
|
821
|
2175
|
14
|
47284
|
935
|
Вінницька
|
24722
|
228
|
444
|
5
|
19115
|
325
|
Волинська
|
35087
|
204
|
554
|
4
|
32210
|
375
|
Дніпропетровська
|
64028
|
586
|
1635
|
19
|
49120
|
243
|
Донецька
|
41492
|
540
|
757
|
9
|
34768
|
509
|
Житомирська
|
42454
|
200
|
698
|
2
|
36790
|
525
|
Закарпатська
|
29631
|
147
|
675
|
3
|
26253
|
136
|
Запорізька
|
61445
|
696
|
709
|
5
|
35567
|
749
|
Івано-Франківська
|
45097
|
168
|
857
|
6
|
39003
|
303
|
Київська
|
65736
|
474
|
1062
|
12
|
45479
|
519
|
Кіровоградська
|
9336
|
92
|
293
|
4
|
5420
|
64
|
Луганська
|
12938
|
155
|
354
|
5
|
9478
|
139
|
Львівська
|
67058
|
485
|
1947
|
10
|
53345
|
269
|
Миколаївська
|
36127
|
409
|
586
|
6
|
16963
|
212
|
Одеська
|
78077
|
325
|
1221
|
11
|
60105
|
921
|
Полтавська
|
40798
|
350
|
831
|
2
|
33347
|
494
|
Рівненська
|
43943
|
243
|
541
|
0
|
40636
|
217
|
Сумська
|
44076
|
237
|
575
|
3
|
38951
|
287
|
Тернопільська
|
35997
|
145
|
495
|
1
|
32507
|
107
|
Харківська
|
74435
|
285
|
1236
|
5
|
62163
|
229
|
Херсонська
|
19633
|
63
|
511
|
4
|
13735
|
290
|
Хмельницька
|
42226
|
210
|
734
|
6
|
37451
|
233
|
Черкаська
|
43495
|
323
|
471
|
4
|
33338
|
1091
|
Чернівецька
|
42648
|
209
|
830
|
3
|
33499
|
428
|
Чернігівська
|
32310
|
134
|
495
|
1
|
20656
|
192