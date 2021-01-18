Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (18.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 18 січня в Україні зафіксовано 3034 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 107, медпрацівників – 87). Кількість активних хворих - 271 651 особа.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1304 летальних випадків – 67 одужало (особи) – 5236 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 13247 методом ПЛР — 10401 методом ІФА — 2846 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1163716 одужало (особи) – 871196 летальних випадків – 20869 проведено ПЛР-тестувань – 5964388

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України