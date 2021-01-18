18. 01. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (18.01.21)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 18 січня в Україні зафіксовано 3034 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 107, медпрацівників – 87). Кількість активних хворих - 271 651 особа.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1304
  • летальних випадків –

67
  • одужало (особи) –

5236

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

13247
  • методом ПЛР —

10401
  • методом ІФА —

2846

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1163716
  • одужало (особи) –

871196
  • летальних випадків –

20869
  • проведено ПЛР-тестувань –

5964388

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1163716

3034

20869

67

871196

5236

м. Київ

122997

301

2195

5

48073

211

Вінницька

25000

102

456

4

19466

147

Волинська

35394

129

555

1

32596

153

Дніпропетровська

64557

220

1645

0

49998

496

Донецька

41817

91

762

0

35203

106

Житомирська

42720

111

703

4

37061

20

Закарпатська

29863

91

684

4

26475

66

Запорізька

62043

266

723

0

37349

832

Івано-Франківська

45360

110

868

5

39136

45

Київська

66338

240

1064

0

46363

219

Кіровоградська

9376

5

295

0

5541

47

Луганська

13042

3

354

0

9497

0

Львівська

67495

122

1955

6

54494

466

Миколаївська

36778

323

603

12

17483

160

Одеська

78557

150

1240

0

61339

644

Полтавська

41189

92

832

0

33688

49

Рівненська

44149

61

542

1

40790

13

Сумська

44384

84

578

3

39303

184

Тернопільська

36195

91

498

3

32716

100

Харківська

74796

46

1248

4

63196

305

Херсонська

19801

78

518

7

14202

125

Хмельницька

42395

1

739

2

37626

54

Черкаська

43922

120

481

3

34502

249

Чернівецька

43004

161

833

1

34023

192

Чернігівська

32544

36

498

2

21076

353
Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< січня 2021 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31