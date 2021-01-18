Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (18.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 18 січня в Україні зафіксовано 3034 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 107, медпрацівників – 87). Кількість активних хворих - 271 651 особа.
|
Також за останню добу:
|
|
1304
|
|
67
|
|
5236
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
13247
|
|
10401
|
|
2846
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1163716
|
|
871196
|
|
20869
|
|
5964388
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1163716
|
3034
|
20869
|
67
|
871196
|
5236
|
м. Київ
|
122997
|
301
|
2195
|
5
|
48073
|
211
|
Вінницька
|
25000
|
102
|
456
|
4
|
19466
|
147
|
Волинська
|
35394
|
129
|
555
|
1
|
32596
|
153
|
Дніпропетровська
|
64557
|
220
|
1645
|
0
|
49998
|
496
|
Донецька
|
41817
|
91
|
762
|
0
|
35203
|
106
|
Житомирська
|
42720
|
111
|
703
|
4
|
37061
|
20
|
Закарпатська
|
29863
|
91
|
684
|
4
|
26475
|
66
|
Запорізька
|
62043
|
266
|
723
|
0
|
37349
|
832
|
Івано-Франківська
|
45360
|
110
|
868
|
5
|
39136
|
45
|
Київська
|
66338
|
240
|
1064
|
0
|
46363
|
219
|
Кіровоградська
|
9376
|
5
|
295
|
0
|
5541
|
47
|
Луганська
|
13042
|
3
|
354
|
0
|
9497
|
0
|
Львівська
|
67495
|
122
|
1955
|
6
|
54494
|
466
|
Миколаївська
|
36778
|
323
|
603
|
12
|
17483
|
160
|
Одеська
|
78557
|
150
|
1240
|
0
|
61339
|
644
|
Полтавська
|
41189
|
92
|
832
|
0
|
33688
|
49
|
Рівненська
|
44149
|
61
|
542
|
1
|
40790
|
13
|
Сумська
|
44384
|
84
|
578
|
3
|
39303
|
184
|
Тернопільська
|
36195
|
91
|
498
|
3
|
32716
|
100
|
Харківська
|
74796
|
46
|
1248
|
4
|
63196
|
305
|
Херсонська
|
19801
|
78
|
518
|
7
|
14202
|
125
|
Хмельницька
|
42395
|
1
|
739
|
2
|
37626
|
54
|
Черкаська
|
43922
|
120
|
481
|
3
|
34502
|
249
|
Чернівецька
|
43004
|
161
|
833
|
1
|
34023
|
192
|
Чернігівська
|
32544
|
36
|
498
|
2
|
21076
|
353