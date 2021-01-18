Максим Степанов: Протягом 2021 року кількість трансплант-координаторів буде значно збільшено

Міністерство охорони здоров’я України протягом 2021 року значно збільшить кількість трансплант-координаторів. Про це під час щоденного брифінгу повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Саме від оперативної та якісної роботи трансплант-координатора залежить, чи відбудеться трансплантація. З початку 2021 року у “Єдиній інформаційній системі з питань трансплантації” зареєструвалися 54 трансплант-координатори. Загальна потреба в Україні — 500 таких спеціалістів. Я впевнений, що протягом цього року ми закриємо цю потребу”, — зазначив очільник МОЗ.

Максим Степанов зауважив, що трансплант-координатор має бути присутній у кожному приймальному відділенні опорних лікарень, де протягом 2020-2021 років проводилася реконструкція приймальних відділень у рамках програми Президента “Велике будівництво”. На сьогодні в Україні 212 таких відділень.

Протягом 2021 року в країні активно проводитиметься навчання трансплант-координаторів на базі 4-х закладів: Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України, Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Уряд за ініціативою МОЗ створив спеціалізовану державну установу “Український центр трансплант-координації”, яка узгоджує діяльність трансплант-координаторів у закладах охорони здоров’я, веде відповідні реєстри згод та відмов на донорство та моніторинг результатів роботи центрів трансплантації в середньотерміновій перспективі. Також установа проводить аналіз роботи центрів трансплантації, якщо там показники відторгнення донорського органу перевищують середні по країні.

МОЗ України