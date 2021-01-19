Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (19.01.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 січня в Україні зафіксовано 3 939 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 131, медпрацівників – 238). Кількість активних хворих - 260 361 особа.
|
Також за останню добу:
|
|
801
|
|
177
|
|
15052
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
33400
|
|
18734
|
|
14666
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1167655
|
|
886248
|
|
21046
|
|
5983122
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1167655
|
3939
|
21046
|
177
|
886248
|
15052
|
м. Київ
|
123634
|
637
|
2211
|
16
|
49088
|
1015
|
Вінницька
|
25073
|
73
|
461
|
5
|
20258
|
792
|
Волинська
|
35464
|
70
|
557
|
2
|
32792
|
196
|
Дніпропетровська
|
64758
|
201
|
1655
|
10
|
51031
|
1033
|
Донецька
|
41991
|
174
|
769
|
7
|
35623
|
420
|
Житомирська
|
42758
|
38
|
707
|
4
|
37834
|
773
|
Закарпатська
|
29957
|
94
|
689
|
5
|
26661
|
186
|
Запорізька
|
62492
|
449
|
738
|
15
|
39168
|
1819
|
Івано-Франківська
|
45487
|
127
|
874
|
6
|
39674
|
538
|
Київська
|
66488
|
150
|
1069
|
5
|
46647
|
284
|
Кіровоградська
|
9405
|
29
|
296
|
1
|
5662
|
121
|
Луганська
|
13106
|
64
|
358
|
4
|
9799
|
302
|
Львівська
|
67692
|
197
|
1958
|
3
|
55257
|
763
|
Миколаївська
|
36893
|
115
|
609
|
6
|
18073
|
590
|
Одеська
|
79010
|
453
|
1262
|
22
|
63409
|
2070
|
Полтавська
|
41386
|
197
|
840
|
8
|
34347
|
659
|
Рівненська
|
44207
|
58
|
546
|
4
|
41085
|
295
|
Сумська
|
44445
|
61
|
588
|
10
|
39729
|
426
|
Тернопільська
|
36262
|
67
|
499
|
1
|
32915
|
199
|
Харківська
|
75033
|
237
|
1265
|
17
|
63653
|
457
|
Херсонська
|
19827
|
26
|
525
|
7
|
14582
|
380
|
Хмельницька
|
42434
|
39
|
744
|
5
|
37888
|
262
|
Черкаська
|
44130
|
208
|
489
|
8
|
35356
|
854
|
Чернівецька
|
43176
|
172
|
839
|
6
|
34384
|
361
|
Чернігівська
|
32547
|
3
|
498
|
0
|
21333
|
257