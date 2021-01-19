Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (19.01.20)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 січня в Україні зафіксовано 3 939 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 131, медпрацівників – 238). Кількість активних хворих - 260 361 особа.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 801 летальних випадків – 177 одужало (особи) – 15052 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 33400 методом ПЛР — 18734 методом ІФА — 14666 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1167655 одужало (особи) – 886248 летальних випадків – 21046 проведено ПЛР-тестувань – 5983122

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України