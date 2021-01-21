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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (19.01.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 19 січня в Україні зафіксовано 3 939 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 131, медпрацівників – 238). Кількість активних хворих - 260 361 особа.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

801
  • летальних випадків –

177
  • одужало (особи) –

15052

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

33400
  • методом ПЛР —

18734
  • методом ІФА —

14666

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1167655
  • одужало (особи) –

886248
  • летальних випадків –

21046
  • проведено ПЛР-тестувань –

5983122

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1167655

3939

21046

177

886248

15052

м. Київ

123634

637

2211

16

49088

1015

Вінницька

25073

73

461

5

20258

792

Волинська

35464

70

557

2

32792

196

Дніпропетровська

64758

201

1655

10

51031

1033

Донецька

41991

174

769

7

35623

420

Житомирська

42758

38

707

4

37834

773

Закарпатська

29957

94

689

5

26661

186

Запорізька

62492

449

738

15

39168

1819

Івано-Франківська

45487

127

874

6

39674

538

Київська

66488

150

1069

5

46647

284

Кіровоградська

9405

29

296

1

5662

121

Луганська

13106

64

358

4

9799

302

Львівська

67692

197

1958

3

55257

763

Миколаївська

36893

115

609

6

18073

590

Одеська

79010

453

1262

22

63409

2070

Полтавська

41386

197

840

8

34347

659

Рівненська

44207

58

546

4

41085

295

Сумська

44445

61

588

10

39729

426

Тернопільська

36262

67

499

1

32915

199

Харківська

75033

237

1265

17

63653

457

Херсонська

19827

26

525

7

14582

380

Хмельницька

42434

39

744

5

37888

262

Черкаська

44130

208

489

8

35356

854

Чернівецька

43176

172

839

6

34384

361

Чернігівська

32547

3

498

0

21333

257
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