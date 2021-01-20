Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (20.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 20 січня в Україні зафіксовано 4383 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 161, медпрацівників – 239). Кількість активних хворих - 250 031 особа.
|
Також за останню добу:
|
|
2011
|
|
212
|
|
14501
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
45790
|
|
26792
|
|
18998
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1172038
|
|
900749
|
|
21258
|
|
6009914
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1172038
|
4383
|
21258
|
212
|
900749
|
14501
|
м. Київ
|
124240
|
606
|
2227
|
16
|
50339
|
1251
|
Вінницька
|
25251
|
178
|
465
|
4
|
20559
|
301
|
Волинська
|
35567
|
103
|
559
|
2
|
32944
|
152
|
Дніпропетровська
|
64915
|
157
|
1680
|
25
|
52117
|
1086
|
Донецька
|
42199
|
208
|
780
|
11
|
36075
|
452
|
Житомирська
|
42850
|
92
|
714
|
7
|
38380
|
546
|
Закарпатська
|
30033
|
76
|
698
|
9
|
26732
|
71
|
Запорізька
|
62915
|
423
|
750
|
12
|
40867
|
1699
|
Івано-Франківська
|
45636
|
149
|
880
|
6
|
40194
|
520
|
Київська
|
66714
|
226
|
1079
|
10
|
47819
|
1172
|
Кіровоградська
|
9444
|
39
|
300
|
4
|
5787
|
125
|
Луганська
|
13182
|
76
|
363
|
5
|
10295
|
496
|
Львівська
|
67887
|
195
|
1969
|
11
|
56107
|
850
|
Миколаївська
|
37007
|
114
|
615
|
6
|
18820
|
747
|
Одеська
|
79233
|
223
|
1270
|
8
|
64500
|
1091
|
Полтавська
|
41544
|
158
|
845
|
5
|
34899
|
552
|
Рівненська
|
44318
|
111
|
547
|
1
|
41254
|
169
|
Сумська
|
44548
|
103
|
589
|
1
|
40288
|
559
|
Тернопільська
|
36382
|
120
|
503
|
4
|
33092
|
177
|
Харківська
|
75368
|
335
|
1280
|
15
|
63905
|
252
|
Херсонська
|
19875
|
48
|
535
|
10
|
14873
|
291
|
Хмельницька
|
42599
|
165
|
750
|
6
|
38168
|
280
|
Черкаська
|
44330
|
200
|
500
|
11
|
36307
|
951
|
Чернівецька
|
43374
|
198
|
841
|
2
|
34632
|
248
|
Чернігівська
|
32627
|
80
|
519
|
21
|
21796
|
463
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.