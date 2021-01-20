Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (20.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 20 січня в Україні зафіксовано 4383 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 161, медпрацівників – 239). Кількість активних хворих - 250 031 особа.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2011 летальних випадків – 212 одужало (особи) – 14501 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 45790 методом ПЛР — 26792 методом ІФА — 18998 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1172038 одужало (особи) – 900749 летальних випадків – 21258 проведено ПЛР-тестувань – 6009914

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 1172038 4383 21258 212 900749 14501 м. Київ 124240 606 2227 16 50339 1251 Вінницька 25251 178 465 4 20559 301 Волинська 35567 103 559 2 32944 152 Дніпропетровська 64915 157 1680 25 52117 1086 Донецька 42199 208 780 11 36075 452 Житомирська 42850 92 714 7 38380 546 Закарпатська 30033 76 698 9 26732 71 Запорізька 62915 423 750 12 40867 1699 Івано-Франківська 45636 149 880 6 40194 520 Київська 66714 226 1079 10 47819 1172 Кіровоградська 9444 39 300 4 5787 125 Луганська 13182 76 363 5 10295 496 Львівська 67887 195 1969 11 56107 850 Миколаївська 37007 114 615 6 18820 747 Одеська 79233 223 1270 8 64500 1091 Полтавська 41544 158 845 5 34899 552 Рівненська 44318 111 547 1 41254 169 Сумська 44548 103 589 1 40288 559 Тернопільська 36382 120 503 4 33092 177 Харківська 75368 335 1280 15 63905 252 Херсонська 19875 48 535 10 14873 291 Хмельницька 42599 165 750 6 38168 280 Черкаська 44330 200 500 11 36307 951 Чернівецька 43374 198 841 2 34632 248 Чернігівська 32627 80 519 21 21796 463

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.