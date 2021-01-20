20. 01. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (20.01.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 20 січня в Україні зафіксовано 4383 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 161, медпрацівників – 239). Кількість активних хворих - 250 031 особа.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2011
  • летальних випадків –

212
  • одужало (особи) –

14501

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

45790
  • методом ПЛР —

26792
  • методом ІФА —

18998

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1172038
  • одужало (особи) –

900749
  • летальних випадків –

21258
  • проведено ПЛР-тестувань –

6009914

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1172038

4383

21258

212

900749

14501

м. Київ

124240

606

2227

16

50339

1251

Вінницька

25251

178

465

4

20559

301

Волинська

35567

103

559

2

32944

152

Дніпропетровська

64915

157

1680

25

52117

1086

Донецька

42199

208

780

11

36075

452

Житомирська

42850

92

714

7

38380

546

Закарпатська

30033

76

698

9

26732

71

Запорізька

62915

423

750

12

40867

1699

Івано-Франківська

45636

149

880

6

40194

520

Київська

66714

226

1079

10

47819

1172

Кіровоградська

9444

39

300

4

5787

125

Луганська

13182

76

363

5

10295

496

Львівська

67887

195

1969

11

56107

850

Миколаївська

37007

114

615

6

18820

747

Одеська

79233

223

1270

8

64500

1091

Полтавська

41544

158

845

5

34899

552

Рівненська

44318

111

547

1

41254

169

Сумська

44548

103

589

1

40288

559

Тернопільська

36382

120

503

4

33092

177

Харківська

75368

335

1280

15

63905

252

Херсонська

19875

48

535

10

14873

291

Хмельницька

42599

165

750

6

38168

280

Черкаська

44330

200

500

11

36307

951

Чернівецька

43374

198

841

2

34632

248

Чернігівська

32627

80

519

21

21796

463

 

 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

 

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