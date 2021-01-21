Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (21.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 21 січня в Україні зафіксовано 5583 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 173, медпрацівників – 229). Кількість активних хворих - 241 392 особи.
|
Також за останню добу:
|
|
1811
|
|
241
|
|
13981
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
41597
|
|
24504
|
|
17093
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1177621
|
|
914730
|
|
21499
|
|
6034418
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1177621
|
5583
|
21499
|
241
|
914730
|
13981
|
м. Київ
|
124835
|
595
|
2246
|
19
|
52146
|
1807
|
Вінницька
|
25437
|
186
|
469
|
4
|
20868
|
309
|
Волинська
|
35721
|
154
|
561
|
2
|
33041
|
97
|
Дніпропетровська
|
65210
|
295
|
1701
|
21
|
53018
|
901
|
Донецька
|
42479
|
280
|
794
|
14
|
36771
|
696
|
Житомирська
|
43034
|
184
|
716
|
2
|
38972
|
592
|
Закарпатська
|
30160
|
127
|
699
|
1
|
26837
|
105
|
Запорізька
|
63273
|
358
|
760
|
10
|
42667
|
1800
|
Івано-Франківська
|
45813
|
177
|
886
|
6
|
40670
|
476
|
Київська
|
66949
|
235
|
1086
|
7
|
48883
|
1064
|
Кіровоградська
|
9485
|
41
|
306
|
6
|
5896
|
109
|
Луганська
|
13306
|
124
|
369
|
6
|
10473
|
178
|
Львівська
|
68224
|
337
|
1996
|
27
|
56692
|
585
|
Миколаївська
|
37177
|
170
|
617
|
2
|
19560
|
740
|
Одеська
|
79456
|
223
|
1270
|
0
|
65706
|
1206
|
Полтавська
|
41788
|
244
|
849
|
4
|
35112
|
213
|
Рівненська
|
44569
|
251
|
548
|
1
|
41408
|
154
|
Сумська
|
44809
|
261
|
590
|
1
|
40442
|
154
|
Тернопільська
|
36532
|
150
|
506
|
3
|
33168
|
76
|
Харківська
|
75670
|
302
|
1290
|
10
|
64329
|
424
|
Херсонська
|
19976
|
101
|
540
|
5
|
15372
|
499
|
Хмельницька
|
42801
|
202
|
755
|
5
|
38643
|
475
|
Черкаська
|
44492
|
162
|
510
|
10
|
36873
|
566
|
Чернівецька
|
43583
|
209
|
842
|
1
|
35106
|
474
|
Чернігівська
|
32842
|
215
|
593
|
74
|
22077
|
281
Дані