Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (21.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 21 січня в Україні зафіксовано 5583 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 173, медпрацівників – 229). Кількість активних хворих - 241 392 особи.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1811 летальних випадків – 241 одужало (особи) – 13981 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 41597 методом ПЛР — 24504 методом ІФА — 17093 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1177621 одужало (особи) – 914730 летальних випадків – 21499 проведено ПЛР-тестувань – 6034418

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу Україна 1177621 5583 21499 241 914730 13981 м. Київ 124835 595 2246 19 52146 1807 Вінницька 25437 186 469 4 20868 309 Волинська 35721 154 561 2 33041 97 Дніпропетровська 65210 295 1701 21 53018 901 Донецька 42479 280 794 14 36771 696 Житомирська 43034 184 716 2 38972 592 Закарпатська 30160 127 699 1 26837 105 Запорізька 63273 358 760 10 42667 1800 Івано-Франківська 45813 177 886 6 40670 476 Київська 66949 235 1086 7 48883 1064 Кіровоградська 9485 41 306 6 5896 109 Луганська 13306 124 369 6 10473 178 Львівська 68224 337 1996 27 56692 585 Миколаївська 37177 170 617 2 19560 740 Одеська 79456 223 1270 0 65706 1206 Полтавська 41788 244 849 4 35112 213 Рівненська 44569 251 548 1 41408 154 Сумська 44809 261 590 1 40442 154 Тернопільська 36532 150 506 3 33168 76 Харківська 75670 302 1290 10 64329 424 Херсонська 19976 101 540 5 15372 499 Хмельницька 42801 202 755 5 38643 475 Черкаська 44492 162 510 10 36873 566 Чернівецька 43583 209 842 1 35106 474 Чернігівська 32842 215 593 74 22077 281

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