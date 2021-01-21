21. 01. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (21.01.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 21 січня в Україні зафіксовано 5583 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 173, медпрацівників – 229). Кількість активних хворих - 241 392 особи.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1811
  • летальних випадків –

241
  • одужало (особи) –

13981

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

41597
  • методом ПЛР —

24504
  • методом ІФА —

17093

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1177621
  • одужало (особи) –

914730
  • летальних випадків –

21499
  • проведено ПЛР-тестувань –

6034418

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1177621

5583

21499

241

914730

13981

м. Київ

124835

595

2246

19

52146

1807

Вінницька

25437

186

469

4

20868

309

Волинська

35721

154

561

2

33041

97

Дніпропетровська

65210

295

1701

21

53018

901

Донецька

42479

280

794

14

36771

696

Житомирська

43034

184

716

2

38972

592

Закарпатська

30160

127

699

1

26837

105

Запорізька

63273

358

760

10

42667

1800

Івано-Франківська

45813

177

886

6

40670

476

Київська

66949

235

1086

7

48883

1064

Кіровоградська

9485

41

306

6

5896

109

Луганська

13306

124

369

6

10473

178

Львівська

68224

337

1996

27

56692

585

Миколаївська

37177

170

617

2

19560

740

Одеська

79456

223

1270

0

65706

1206

Полтавська

41788

244

849

4

35112

213

Рівненська

44569

251

548

1

41408

154

Сумська

44809

261

590

1

40442

154

Тернопільська

36532

150

506

3

33168

76

Харківська

75670

302

1290

10

64329

424

Херсонська

19976

101

540

5

15372

499

Хмельницька

42801

202

755

5

38643

475

Черкаська

44492

162

510

10

36873

566

Чернівецька

43583

209

842

1

35106

474

Чернігівська

32842

215

593

74

22077

281

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