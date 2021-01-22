22. 01. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 січня в Україні зафіксовано 5348 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 164, медпрацівників – 225). Кількість активних хворих - 232 338 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1900
  • летальних випадків –

163
  • одужало (особи) –

14239

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

43593
  • методом ПЛР —

23410
  • методом ІФА —

20183

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1182969
  • одужало (особи) –

928969
  • летальних випадків –

21662
  • проведено ПЛР-тестувань –

6057828

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1182969

5348

21662

163

928969

14239

м. Київ

125342

507

2260

14

55000

2854

Вінницька

25599

162

473

4

21137

269

Волинська

35856

135

563

2

33223

182

Дніпропетровська

65624

414

1722

21

53872

854

Донецька

42745

266

794

0

36954

183

Житомирська

43186

152

720

4

39339

367

Закарпатська

30302

142

700

1

26938

101

Запорізька

63623

350

772

12

44340

1673

Івано-Франківська

46039

226

892

6

41262

592

Київська

67262

313

1092

6

50048

1165

Кіровоградська

9513

28

307

1

6004

108

Луганська

13373

67

376

7

10592

119

Львівська

68594

370

2010

14

57120

428

Миколаївська

37452

275

628

11

20073

513

Одеська

79743

287

1278

8

67084

1378

Полтавська

41980

192

854

5

35829

717

Рівненська

44729

160

551

3

41553

145

Сумська

44932

123

600

10

40759

317

Тернопільська

36645

113

507

1

33421

253

Харківська

75970

300

1304

14

64553

224

Херсонська

20057

81

544

4

15576

204

Хмельницька

42935

134

759

4

39016

373

Черкаська

44687

195

516

6

37396

523

Чернівецька

43800

217

845

3

35625

519

Чернігівська

32981

139

595

2

22255

178
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