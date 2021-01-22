Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 січня в Україні зафіксовано 5348 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 164, медпрацівників – 225). Кількість активних хворих - 232 338 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
1900
|
|
163
|
|
14239
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
43593
|
|
23410
|
|
20183
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1182969
|
|
928969
|
|
21662
|
|
6057828
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1182969
|
5348
|
21662
|
163
|
928969
|
14239
|
м. Київ
|
125342
|
507
|
2260
|
14
|
55000
|
2854
|
Вінницька
|
25599
|
162
|
473
|
4
|
21137
|
269
|
Волинська
|
35856
|
135
|
563
|
2
|
33223
|
182
|
Дніпропетровська
|
65624
|
414
|
1722
|
21
|
53872
|
854
|
Донецька
|
42745
|
266
|
794
|
0
|
36954
|
183
|
Житомирська
|
43186
|
152
|
720
|
4
|
39339
|
367
|
Закарпатська
|
30302
|
142
|
700
|
1
|
26938
|
101
|
Запорізька
|
63623
|
350
|
772
|
12
|
44340
|
1673
|
Івано-Франківська
|
46039
|
226
|
892
|
6
|
41262
|
592
|
Київська
|
67262
|
313
|
1092
|
6
|
50048
|
1165
|
Кіровоградська
|
9513
|
28
|
307
|
1
|
6004
|
108
|
Луганська
|
13373
|
67
|
376
|
7
|
10592
|
119
|
Львівська
|
68594
|
370
|
2010
|
14
|
57120
|
428
|
Миколаївська
|
37452
|
275
|
628
|
11
|
20073
|
513
|
Одеська
|
79743
|
287
|
1278
|
8
|
67084
|
1378
|
Полтавська
|
41980
|
192
|
854
|
5
|
35829
|
717
|
Рівненська
|
44729
|
160
|
551
|
3
|
41553
|
145
|
Сумська
|
44932
|
123
|
600
|
10
|
40759
|
317
|
Тернопільська
|
36645
|
113
|
507
|
1
|
33421
|
253
|
Харківська
|
75970
|
300
|
1304
|
14
|
64553
|
224
|
Херсонська
|
20057
|
81
|
544
|
4
|
15576
|
204
|
Хмельницька
|
42935
|
134
|
759
|
4
|
39016
|
373
|
Черкаська
|
44687
|
195
|
516
|
6
|
37396
|
523
|
Чернівецька
|
43800
|
217
|
845
|
3
|
35625
|
519
|
Чернігівська
|
32981
|
139
|
595
|
2
|
22255
|
178