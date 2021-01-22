Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 22 січня в Україні зафіксовано 5348 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 164, медпрацівників – 225). Кількість активних хворих - 232 338 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1900 летальних випадків – 163 одужало (особи) – 14239 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 43593 методом ПЛР — 23410 методом ІФА — 20183 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1182969 одужало (особи) – 928969 летальних випадків – 21662 проведено ПЛР-тестувань – 6057828

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України