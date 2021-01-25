Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (23.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 січня в Україні зафіксовано 4928 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 166, медпрацівників – 261). Кількість активних хворих - 224 012 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1862 летальних випадків – 116 одужало (особи) – 13138 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 40144 методом ПЛР — 22667 методом ІФА — 17477 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1187897 одужало (особи) – 942107 летальних випадків – 21778 проведено ПЛР-тестувань – 6080495

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України