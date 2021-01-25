Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (23.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 січня в Україні зафіксовано 4928 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 166, медпрацівників – 261). Кількість активних хворих - 224 012 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
1862
|
|
116
|
|
13138
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
40144
|
|
22667
|
|
17477
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1187897
|
|
942107
|
|
21778
|
|
6080495
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1187897
|
4928
|
21778
|
116
|
942107
|
13138
|
м. Київ
|
125878
|
536
|
2272
|
12
|
56972
|
1972
|
Вінницька
|
25777
|
178
|
481
|
8
|
21449
|
312
|
Волинська
|
35975
|
119
|
563
|
0
|
33400
|
177
|
Дніпропетровська
|
65966
|
342
|
1742
|
20
|
54723
|
851
|
Донецька
|
42938
|
193
|
804
|
10
|
37355
|
401
|
Житомирська
|
43327
|
141
|
720
|
0
|
39709
|
370
|
Закарпатська
|
30462
|
160
|
702
|
2
|
27098
|
160
|
Запорізька
|
63962
|
339
|
776
|
4
|
45446
|
1106
|
Івано-Франківська
|
46287
|
248
|
898
|
6
|
41724
|
462
|
Київська
|
67520
|
258
|
1102
|
10
|
51200
|
1152
|
Кіровоградська
|
9563
|
50
|
308
|
1
|
6097
|
93
|
Луганська
|
13415
|
42
|
378
|
2
|
10757
|
165
|
Львівська
|
68945
|
351
|
2015
|
5
|
57301
|
181
|
Миколаївська
|
37667
|
215
|
635
|
7
|
21237
|
1164
|
Одеська
|
79965
|
222
|
1281
|
3
|
68150
|
1066
|
Полтавська
|
42179
|
199
|
856
|
2
|
36702
|
873
|
Рівненська
|
44936
|
207
|
554
|
3
|
41657
|
104
|
Сумська
|
45021
|
89
|
602
|
2
|
41031
|
272
|
Тернопільська
|
36778
|
133
|
507
|
0
|
33585
|
164
|
Харківська
|
76295
|
325
|
1314
|
10
|
65004
|
451
|
Херсонська
|
20154
|
97
|
549
|
5
|
15697
|
121
|
Хмельницька
|
43040
|
105
|
759
|
0
|
39182
|
166
|
Черкаська
|
44848
|
161
|
517
|
1
|
38069
|
673
|
Чернівецька
|
43963
|
163
|
847
|
2
|
36028
|
403
|
Чернігівська
|
33036
|
55
|
596
|
1
|
22534
|
279