25. 01. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (23.01.21)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 23 січня в Україні зафіксовано 4928 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 166, медпрацівників – 261). Кількість активних хворих - 224 012 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1862
  • летальних випадків –

116
  • одужало (особи) –

13138

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

40144
  • методом ПЛР —

22667
  • методом ІФА —

17477

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1187897
  • одужало (особи) –

942107
  • летальних випадків –

21778
  • проведено ПЛР-тестувань –

6080495

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1187897

4928

21778

116

942107

13138

м. Київ

125878

536

2272

12

56972

1972

Вінницька

25777

178

481

8

21449

312

Волинська

35975

119

563

0

33400

177

Дніпропетровська

65966

342

1742

20

54723

851

Донецька

42938

193

804

10

37355

401

Житомирська

43327

141

720

0

39709

370

Закарпатська

30462

160

702

2

27098

160

Запорізька

63962

339

776

4

45446

1106

Івано-Франківська

46287

248

898

6

41724

462

Київська

67520

258

1102

10

51200

1152

Кіровоградська

9563

50

308

1

6097

93

Луганська

13415

42

378

2

10757

165

Львівська

68945

351

2015

5

57301

181

Миколаївська

37667

215

635

7

21237

1164

Одеська

79965

222

1281

3

68150

1066

Полтавська

42179

199

856

2

36702

873

Рівненська

44936

207

554

3

41657

104

Сумська

45021

89

602

2

41031

272

Тернопільська

36778

133

507

0

33585

164

Харківська

76295

325

1314

10

65004

451

Херсонська

20154

97

549

5

15697

121

Хмельницька

43040

105

759

0

39182

166

Черкаська

44848

161

517

1

38069

673

Чернівецька

43963

163

847

2

36028

403

Чернігівська

33036

55

596

1

22534

279
Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< січня 2021 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31