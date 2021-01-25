Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (25.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 25 січня в Україні зафіксовано 2516 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 95, медпрацівників – 87). Кількість активних хворих - 219 107 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 1166 летальних випадків – 63 одужало (особи) – 5783 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 13962 методом ПЛР — 10573 методом ІФА — 3389 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1194328 одужало (особи) – 953297 летальних випадків – 21924 проведено ПЛР-тестувань – 6108668

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України