25. 01. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (25.01.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 25 січня в Україні зафіксовано 2516 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 95, медпрацівників – 87). Кількість активних хворих - 219 107 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

1166
  • летальних випадків –

63
  • одужало (особи) –

5783

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

13962
  • методом ПЛР —

10573
  • методом ІФА —

3389

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1194328
  • одужало (особи) –

953297
  • летальних випадків –

21924
  • проведено ПЛР-тестувань –

6108668

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1194328

2516

21924

63

953297

5783

м. Київ

126264

146

2283

5

58513

626

Вінницька

25966

67

491

3

21724

115

Волинська

36114

66

564

0

33624

83

Дніпропетровська

66338

136

1758

6

54872

68

Донецька

43174

126

804

0

37677

197

Житомирська

43613

122

727

3

39743

0

Закарпатська

30709

59

708

4

27310

89

Запорізька

64401

241

788

0

46782

817

Івано-Франківська

46817

238

903

1

41941

168

Київська

67864

102

1104

0

51738

164

Кіровоградська

9609

3

312

0

6185

43

Луганська

13535

41

381

1

10779

2

Львівська

69403

138

2032

8

57885

285

Миколаївська

37989

123

640

1

21823

234

Одеська

80220

166

1285

4

68797

638

Полтавська

42404

84

861

5

36793

60

Рівненська

45081

49

559

3

41988

174

Сумська

45240

101

602

0

41325

212

Тернопільська

36992

95

513

4

33825

142

Харківська

76464

51

1325

6

65754

434

Херсонська

20348

90

555

6

16018

108

Хмельницька

43245

2

764

1

39323

61

Черкаська

44994

68

517

0

38432

182

Чернівецька

44309

160

852

2

36655

297

Чернігівська

33235

42

596

0

23791

584
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