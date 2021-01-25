Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (25.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 25 січня в Україні зафіксовано 2516 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 95, медпрацівників – 87). Кількість активних хворих - 219 107 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
1166
|
|
63
|
|
5783
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
13962
|
|
10573
|
|
3389
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1194328
|
|
953297
|
|
21924
|
|
6108668
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1194328
|
2516
|
21924
|
63
|
953297
|
5783
|
м. Київ
|
126264
|
146
|
2283
|
5
|
58513
|
626
|
Вінницька
|
25966
|
67
|
491
|
3
|
21724
|
115
|
Волинська
|
36114
|
66
|
564
|
0
|
33624
|
83
|
Дніпропетровська
|
66338
|
136
|
1758
|
6
|
54872
|
68
|
Донецька
|
43174
|
126
|
804
|
0
|
37677
|
197
|
Житомирська
|
43613
|
122
|
727
|
3
|
39743
|
0
|
Закарпатська
|
30709
|
59
|
708
|
4
|
27310
|
89
|
Запорізька
|
64401
|
241
|
788
|
0
|
46782
|
817
|
Івано-Франківська
|
46817
|
238
|
903
|
1
|
41941
|
168
|
Київська
|
67864
|
102
|
1104
|
0
|
51738
|
164
|
Кіровоградська
|
9609
|
3
|
312
|
0
|
6185
|
43
|
Луганська
|
13535
|
41
|
381
|
1
|
10779
|
2
|
Львівська
|
69403
|
138
|
2032
|
8
|
57885
|
285
|
Миколаївська
|
37989
|
123
|
640
|
1
|
21823
|
234
|
Одеська
|
80220
|
166
|
1285
|
4
|
68797
|
638
|
Полтавська
|
42404
|
84
|
861
|
5
|
36793
|
60
|
Рівненська
|
45081
|
49
|
559
|
3
|
41988
|
174
|
Сумська
|
45240
|
101
|
602
|
0
|
41325
|
212
|
Тернопільська
|
36992
|
95
|
513
|
4
|
33825
|
142
|
Харківська
|
76464
|
51
|
1325
|
6
|
65754
|
434
|
Херсонська
|
20348
|
90
|
555
|
6
|
16018
|
108
|
Хмельницька
|
43245
|
2
|
764
|
1
|
39323
|
61
|
Черкаська
|
44994
|
68
|
517
|
0
|
38432
|
182
|
Чернівецька
|
44309
|
160
|
852
|
2
|
36655
|
297
|
Чернігівська
|
33235
|
42
|
596
|
0
|
23791
|
584