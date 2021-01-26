Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (26.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 26 січня в Україні зафіксовано 2779 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 95, медпрацівників – 175). Кількість активних хворих - 209 215 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
891
|
|
133
|
|
12538
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
32030
|
|
16589
|
|
15441
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1197107
|
|
965835
|
|
22057
|
|
6125257
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1197107
|
2779
|
22057
|
133
|
965835
|
12538
|
м. Київ
|
126639
|
375
|
2292
|
9
|
60152
|
1639
|
Вінницька
|
26019
|
53
|
495
|
4
|
21938
|
214
|
Волинська
|
36207
|
93
|
564
|
0
|
33742
|
118
|
Дніпропетровська
|
66446
|
108
|
1761
|
3
|
56117
|
1245
|
Донецька
|
43220
|
46
|
815
|
11
|
38103
|
426
|
Житомирська
|
43633
|
20
|
733
|
6
|
40166
|
423
|
Закарпатська
|
30812
|
103
|
708
|
0
|
27376
|
66
|
Запорізька
|
64677
|
276
|
800
|
12
|
47885
|
1103
|
Івано-Франківська
|
47072
|
255
|
910
|
7
|
42216
|
275
|
Київська
|
67942
|
78
|
1110
|
6
|
52667
|
929
|
Кіровоградська
|
9626
|
17
|
314
|
2
|
6321
|
136
|
Луганська
|
13591
|
56
|
387
|
6
|
11021
|
242
|
Львівська
|
69570
|
167
|
2043
|
11
|
58110
|
225
|
Миколаївська
|
38019
|
30
|
645
|
5
|
22893
|
1070
|
Одеська
|
80431
|
211
|
1296
|
11
|
69612
|
815
|
Полтавська
|
42504
|
100
|
865
|
4
|
37615
|
822
|
Рівненська
|
45162
|
81
|
559
|
0
|
42124
|
136
|
Сумська
|
45277
|
37
|
604
|
2
|
41691
|
366
|
Тернопільська
|
37087
|
95
|
515
|
2
|
33946
|
121
|
Харківська
|
76671
|
207
|
1333
|
8
|
66178
|
424
|
Херсонська
|
20385
|
37
|
556
|
1
|
16296
|
278
|
Хмельницька
|
43260
|
15
|
772
|
8
|
39666
|
343
|
Черкаська
|
45116
|
122
|
521
|
4
|
38880
|
448
|
Чернівецька
|
44501
|
192
|
854
|
2
|
37029
|
374
|
Чернігівська
|
33240
|
5
|
605
|
9
|
24091
|
300