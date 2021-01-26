Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (26.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 26 січня в Україні зафіксовано 2779 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 95, медпрацівників – 175). Кількість активних хворих - 209 215 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 891 летальних випадків – 133 одужало (особи) – 12538 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 32030 методом ПЛР — 16589 методом ІФА — 15441 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1197107 одужало (особи) – 965835 летальних випадків – 22057 проведено ПЛР-тестувань – 6125257

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України