26. 01. 2021
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Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (26.01.21)

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За даними Центру громадського здоров’я, станом на 26 січня в Україні зафіксовано 2779 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 95, медпрацівників – 175). Кількість активних хворих - 209 215 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

891
  • летальних випадків –

133
  • одужало (особи) –

12538

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

32030
  • методом ПЛР —

16589
  • методом ІФА —

15441

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1197107
  • одужало (особи) –

965835
  • летальних випадків –

22057
  • проведено ПЛР-тестувань –

6125257

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1197107

2779

22057

133

965835

12538

м. Київ

126639

375

2292

9

60152

1639

Вінницька

26019

53

495

4

21938

214

Волинська

36207

93

564

0

33742

118

Дніпропетровська

66446

108

1761

3

56117

1245

Донецька

43220

46

815

11

38103

426

Житомирська

43633

20

733

6

40166

423

Закарпатська

30812

103

708

0

27376

66

Запорізька

64677

276

800

12

47885

1103

Івано-Франківська

47072

255

910

7

42216

275

Київська

67942

78

1110

6

52667

929

Кіровоградська

9626

17

314

2

6321

136

Луганська

13591

56

387

6

11021

242

Львівська

69570

167

2043

11

58110

225

Миколаївська

38019

30

645

5

22893

1070

Одеська

80431

211

1296

11

69612

815

Полтавська

42504

100

865

4

37615

822

Рівненська

45162

81

559

0

42124

136

Сумська

45277

37

604

2

41691

366

Тернопільська

37087

95

515

2

33946

121

Харківська

76671

207

1333

8

66178

424

Херсонська

20385

37

556

1

16296

278

Хмельницька

43260

15

772

8

39666

343

Черкаська

45116

122

521

4

38880

448

Чернівецька

44501

192

854

2

37029

374

Чернігівська

33240

5

605

9

24091

300
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