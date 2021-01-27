27. 01. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (27.01.21)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 27 січня в Україні зафіксовано 3776 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 115, медпрацівників – 172). Кількість активних хворих - 198 596 осіб.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано (особи) –

2430
  • летальних випадків –

145
  • одужало (особи) –

14250

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

47120
  • методом ПЛР —

27041
  • методом ІФА —

20079

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

1200883
  • одужало (особи) –

980085
  • летальних випадків –

22202
  • проведено ПЛР-тестувань –

6152298

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Україна

1200883

3776

22202

145

980085

14250

м. Київ

127076

437

2308

16

62353

2201

Вінницька

26177

158

496

1

22112

174

Волинська

36283

76

568

4

33842

100

Дніпропетровська

66634

188

1778

17

57640

1523

Донецька

43363

143

828

13

38569

466

Житомирська

43740

107

734

1

40527

361

Закарпатська

30898

86

709

1

27485

109

Запорізька

64881

204

807

7

49185

1300

Івано-Франківська

47239

167

916

6

42412

196

Київська

68218

276

1117

7

54090

1423

Кіровоградська

9674

48

317

3

6478

157

Луганська

13640

49

390

3

11262

241

Львівська

69791

221

2053

10

58694

584

Миколаївська

38193

174

649

4

23688

795

Одеська

80616

185

1301

5

70177

565

Полтавська

42620

116

869

4

38374

759

Рівненська

45326

164

564

5

42318

194

Сумська

45362

85

604

0

41871

180

Тернопільська

37183

96

519

4

34211

265

Харківська

76909

238

1341

8

67048

870

Херсонська

20449

64

564

8

16493

197

Хмельницька

43429

169

778

6

39944

278

Черкаська

45242

126

521

0

39282

402

Чернівецька

44670

169

858

4

37438

409

Чернігівська

33270

30

613

8

24592

501
Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< січня 2021 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31