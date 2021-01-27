Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (27.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 27 січня в Україні зафіксовано 3776 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 115, медпрацівників – 172). Кількість активних хворих - 198 596 осіб.

Також за останню добу: госпіталізовано (особи) – 2430 летальних випадків – 145 одужало (особи) – 14250 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 47120 методом ПЛР — 27041 методом ІФА — 20079 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 1200883 одужало (особи) – 980085 летальних випадків – 22202 проведено ПЛР-тестувань – 6152298