Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV (27.01.21)

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 27 січня в Україні зафіксовано 3776 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 115, медпрацівників – 172). Кількість активних хворих - 198 596 осіб.
|
Також за останню добу:
|
|
2430
|
|
145
|
|
14250
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
47120
|
|
27041
|
|
20079
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
1200883
|
|
980085
|
|
22202
|
|
6152298
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Україна
|
1200883
|
3776
|
22202
|
145
|
980085
|
14250
|
м. Київ
|
127076
|
437
|
2308
|
16
|
62353
|
2201
|
Вінницька
|
26177
|
158
|
496
|
1
|
22112
|
174
|
Волинська
|
36283
|
76
|
568
|
4
|
33842
|
100
|
Дніпропетровська
|
66634
|
188
|
1778
|
17
|
57640
|
1523
|
Донецька
|
43363
|
143
|
828
|
13
|
38569
|
466
|
Житомирська
|
43740
|
107
|
734
|
1
|
40527
|
361
|
Закарпатська
|
30898
|
86
|
709
|
1
|
27485
|
109
|
Запорізька
|
64881
|
204
|
807
|
7
|
49185
|
1300
|
Івано-Франківська
|
47239
|
167
|
916
|
6
|
42412
|
196
|
Київська
|
68218
|
276
|
1117
|
7
|
54090
|
1423
|
Кіровоградська
|
9674
|
48
|
317
|
3
|
6478
|
157
|
Луганська
|
13640
|
49
|
390
|
3
|
11262
|
241
|
Львівська
|
69791
|
221
|
2053
|
10
|
58694
|
584
|
Миколаївська
|
38193
|
174
|
649
|
4
|
23688
|
795
|
Одеська
|
80616
|
185
|
1301
|
5
|
70177
|
565
|
Полтавська
|
42620
|
116
|
869
|
4
|
38374
|
759
|
Рівненська
|
45326
|
164
|
564
|
5
|
42318
|
194
|
Сумська
|
45362
|
85
|
604
|
0
|
41871
|
180
|
Тернопільська
|
37183
|
96
|
519
|
4
|
34211
|
265
|
Харківська
|
76909
|
238
|
1341
|
8
|
67048
|
870
|
Херсонська
|
20449
|
64
|
564
|
8
|
16493
|
197
|
Хмельницька
|
43429
|
169
|
778
|
6
|
39944
|
278
|
Черкаська
|
45242
|
126
|
521
|
0
|
39282
|
402
|
Чернівецька
|
44670
|
169
|
858
|
4
|
37438
|
409
|
Чернігівська
|
33270
|
30
|
613
|
8
|
24592
|
501