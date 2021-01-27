Оперативні дані щодо захворюваності на ГРВІ та грип за 18–24.01.2021 року

За минулий тиждень на ГРВІ захворіли 110 136 осіб, із них 29,2% — діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 289,9 на 100 000 населення, що на 40,0% менше епідемічного порога, розрахованого для України.

• за тиждень проти грипу щеплено 2 168 осіб;

• за даними 6 дозорних закладів охорони здоров’я зареєстровано 37 пацієнтів,

клінічний стан яких підлягав визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ), показник 94,5 на 100 000 населення, та 201 пацієнт, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ);

• за результатами лабораторних обстежень пацієнтів з ГПЗ і ТГРІ вірусів грипу не виявлено, проте визначено інші віруси респіраторної групи інфекцій (бокавірус, віруси SARS-CoV-2).

Резюме з початку сезону по Україні:

• інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 3,7% більше показника

за аналогічний період минулого сезону;

• з 28 вересня до 24 січня 2021 року перехворіло 6,9% населення країни;

• госпіталізовано 46 881 особу, із них 35,9% — діти віком до 17 років;

• зареєстровано 442 пацієнти із ГПЗ, серед них у 137 осіб взято зразки матеріалів для одночасного тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на грип

та SARS-CoV-2, за результатами дослідження визначено віруси грипу типу А(Н1)pdm09 (1), SARS-CoV-2 (34) та інші віруси респіраторної групи інфекцій — коронавiруси типів

OC-43 (1) і NKU-1 (1), риновірус (2), бокавірус (1);

• зареєстровано 1 275 пацієнтів із ТГРІ, у яких для одночасного тестування методом ПЛР на грип та SARS-CoV-2 взято 158 зразків матеріалів, у 36 випадках отримано

позитивні результати — виявлено віруси грипу типів А(Н1)pdm09 (3), А не субтипований (1), SARS-CoV-2 (30) та інші віруси респіраторної групи інфекцій — коронавiруси типів OC-43 (1) і NKU-1 (1);

• летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано;

• з початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 186 231 особа.

МОЗ України